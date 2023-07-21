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Психолог рассказала о причинах массовой агрессии мигрантов на юге России

21 июля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Психолог рассказала о причинах массовой агрессии мигрантов на юге России
Агрессия со стороны мигрантов обусловлена особенностями менталитета, малообразованностью и возможным уголовным прошлым, рассказала психолог Корнева Виктория.

Напомним, после очередного случая агрессии граждан ближнего зарубежья по отношению к жителям Сочи и угроз полицейским краевой СК начал проверку. О результатах обязал доложить глава ведомства Александр Бастрыкин.

Стоит отметить, что число преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, только растет. За 2022 год следователями было возбуждено 4231 уголовное дело, связанное с мигрантами. Это почти в три раза больше, чем в 2021 году.

Эксперт объяснила, что приезжие из республик обладают излишней самоуверенностью и вспыльчивостью. В тех моментах, когда можно было бы избежать конфликта, они нередко «лезут на рожон», применяя даже физическую силу и оружие. Часто конфликты возникают на этнической и религиозной почве.

При этом мигранты, по её словам, не хотят адаптироваться к российскому менталитету, перенимать традиции и особенности поведения в социуме.

Накладывает свой отпечаток и то, что с недавнего времени иностранные граждане не могут занимать должности в определённых сферах деятельности. Если раньше в Россию приезжали образованные люди, которые работали в сфере образования и медицины, то сейчас это в основном рабочие.

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Специалист добавляет, что в нашу страну также приезжают люди, убежавшие от проблем на своей родине.

«Иногда это люди с судимостями, преступники. Они готовы существовать здесь в каком угодно формате, лишь бы не возвращаться туда», — заключила она.

Ранее RostovGazeta писала, как жители Ростова уже 10 лет безуспешно борются за улицу с мигрантами.

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