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Разъяренный пассажир выломал дверь во время поездки в трамвае в Таганроге

21 июля 2023, 04:52
Фото: 1MI
В Таганроге пассажир трамвая устроил дебош и сломал дверь, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, скандал произошел в трамвае №8, когда один из пассажиров начал кричать, что у него украли сумку. Мужчина требовал, чтобы водитель показал ему записи с камер видеонаблюдения.

«Пассажир бил ногой по двери и сломал ее. После приехали сотрудники полиции и забрали его», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

«Вот какие нашему человеку новые трамваи. Ведь сломают же», — высказались пользователи в комментариях.

«Уже сил нет, остановки бьют, трамваи разукрашивают, ломают», — заявили горожане.

Ранее пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области.

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