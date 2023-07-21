Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
По их словам, скандал произошел в трамвае №8, когда один из пассажиров начал кричать, что у него украли сумку. Мужчина требовал, чтобы водитель показал ему записи с камер видеонаблюдения.
«Пассажир бил ногой по двери и сломал ее. После приехали сотрудники полиции и забрали его», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
«Вот какие нашему человеку новые трамваи. Ведь сломают же», — высказались пользователи в комментариях.
«Уже сил нет, остановки бьют, трамваи разукрашивают, ломают», — заявили горожане.
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