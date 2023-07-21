Развитие газозаправочной инфраструктуры поможет улучшить экологию Сахалинской области

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Новая станция сможет обслуживать до 300 машин в сутки, заправляя не только транзитный транспорт, но и передвижные автомобильные газовые заправщики, которые обеспечат метаном автопарки Ногликского, Смирныховского, Поронайского и Александровск-Сахалинского районов.
Открытие нового энергетического объекта состоялось в рамках Дальневосточного форума экологичного транспорта, который состоялся сегодня в островной столице.
«Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами задачу — сделать воздух на островах чище, улучшив экологическую ситуацию в регионе и создав более комфортные условия для жизни людей. Открытие газозаправочной станции в Тымовском — еще один важный шаг в этом направлении. Хочется отметить, что строительством станции занимались островные специалисты, а работать на ней будут местные жители. Поздравляю всех с этим долгожданным событием», — рассказал и. о. заместителя председателя областного правительства Олег Попов.
«Хотелось бы рассказать об особенностях объекта. Станция оборудована двумя отечественными колонками. При этом одна из них позволяет заправлять транспортные средства даже быстрее дизельных аналогов. Мы будем использовать её в том числе для заправки передвижных заправщиков. Их предполагается задействовать там, где нет соответствующей инфраструктуры. В первую очередь это Поронайск, который находится на равном удалении от Тымовского и Южно-Сахалинска. Также это Ноглики и ряд других населенных пунктов», — подчеркнул директор Сибирского филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Вячеслав Чебоксаров.
Открывшаяся в Тымовском станция стала уже четвертой, построенной на Сахалине. Ранее АГНКС работали только в столице региона. Помимо этого, владельцев экологичного транспорта в Невельском, Корсаковском и Холмском городских округах обслуживают передвижные автомобильные газовые заправщики.
«Газозаправочная инфраструктура в Сахалинской области развивается в рамках эксперимента по достижению углеродной нейтральности. Мы являемся лидерами на Дальнем Востоке по этому направлению. Так, у нас на метане работают более 4 тысяч авто. Автобусный парк на треть состоит из машин на газомоторном топливе. Это 216 единиц транспорта», — рассказал участникам форума и. о. министра энергетики Сахалинской области Виктор Гармидер.
Правительство Сахалинской области большое внимание уделяют вопросу перехода на экологичный транспорт и топливо, в островном регионе действуют меры поддержки. Так, сахалинцам компенсируют затраты на переоборудование машин — до 150 тысяч рублей. При этом, для владельцев экологически чистых авто в два раза снижен транспортный налог. Введены преференции и для сервисных центров, которые занимаются переоборудованием автомобилей на газ — им возмещают 70 процентов затрат на специализированное оборудование. Кроме того, предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности получают компенсации за покупку и переоборудование техники, а также действует пониженная ставка по автолизингу — до 5 процентов.
Активно внедряется в Сахалинской области и электрического транспорта, что тоже должно положительно сказаться на состоянии экологии островного региона. Сегодня установлены уже 321 зарядная станция на 500 портов. Такая инфраструктура есть, в том числе, на Курильских островах. Стоит отметить, что Южно-Сахалинск занимает второе место среди российских городов по уровню оснащения зарядными станциями, уступая лишь Москве. В будущем в областном центре появится электрокаршеринг (автопрокат), а также дилерский центр по продаже отечественных электрокаров.
Ранее островной регион был внесен в перечень субъектов РФ, в которых формирование газозаправочной инфраструктуры осуществляется в первоочередном порядке. Соответствующий документ в 2021 году был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Это очень важное решение для нас. Оно позволяет региону ежегодно получать субсидию на развитие газозаправочной инфраструктуры. Благодаря федеральным средствам у нас появится больше возможностей для открытия новых заправок, поддержки автовладельцев, которые переходят на чистое топливо. Все это будет работать на улучшение экологии в островном регионе», — отметил Валерий Лимаренко.