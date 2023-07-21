Развитие газозаправочной инфраструктуры поможет улучшить экологию Сахалинской области

Правительство Сахалинской области большое внимание уделяют вопросу перехода на экологичный транспорт и топливо, в островном регионе действуют меры поддержки. Так, сахалинцам компенсируют затраты на переоборудование машин — до 150 тысяч рублей. При этом, для владельцев экологически чистых авто в два раза снижен транспортный налог. Введены преференции и для сервисных центров, которые занимаются переоборудованием автомобилей на газ — им возмещают 70 процентов затрат на специализированное оборудование. Кроме того, предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности получают компенсации за покупку и переоборудование техники, а также действует пониженная ставка по автолизингу — до 5 процентов.