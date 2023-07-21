Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. В городе ожидаются ливни с грозами и усилением ветра. Действовать особый режим будет все выходные.
Все экстренные и коммунальные службы приступят к работе в усиленном режиме. Сейчас власти проверяют готовность техники к чрезвычайным ситуациям, спровоцированным непогодой.
Синоптики сообщали, что, несмотря на прогнозируемые ливни с грозами, погода в Ростове останется жаркой. В субботу, например, столбики термометров поднимутся до +36 градусов.