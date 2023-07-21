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Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды

21 июля 2023, 17:05
Фото: 1MI
Из-за ухудшения погоды в Ростове ввели режим повышенной готовности
Из-за ухудшения погоды в Ростове ввели режим повышенной готовности, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. В городе ожидаются ливни с грозами и усилением ветра. Действовать особый режим будет все выходные.

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Все экстренные и коммунальные службы приступят к работе в усиленном режиме. Сейчас власти проверяют готовность техники к чрезвычайным ситуациям, спровоцированным непогодой.

Синоптики сообщали, что, несмотря на прогнозируемые ливни с грозами, погода в Ростове останется жаркой. В субботу, например, столбики термометров поднимутся до +36 градусов.

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