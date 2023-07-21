Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
По информации канала, ростовчанин ранил свою супругу в живот и ее забрали медики. Но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Других подробностей о происшествии на данный момент нет.
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До этого появилась информация, что житель в Ростовской области расстрелял троих родственников сожительницы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.