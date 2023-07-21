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Ростовчанин устроил стрельбу и ранил свою жену

21 июля 2023, 10:26
Фото: pxhere.com
Ростовчанин устроил стрельбу и ранил свою жену
В Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу в крупном ЖК, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, ростовчанин ранил свою супругу в живот и ее забрали медики. Но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Других подробностей о происшествии на данный момент нет.

Пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области
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Читайте также о том, как пьяный мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки у соседей в Ростовской области.

До этого появилась информация, что житель в Ростовской области расстрелял троих родственников сожительницы. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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