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Ростовских гандболисток могут не пустить на Олимпиаду в Париже

21 июля 2023, 12:52
Фото: Ailura, CC BY-SA 3.0 AT/wikimedia.org
Ростовская гандболистка Сень рассказала, почему РФ могут не пустить на Олимпиаду
Санкции могут не позволить гандболисткам из России выступить на Олимпиаде в 2024 году, сообщила спортсменка из ГК «Ростов-Дон» Анна Сень.

Она рассказала ТАСС, что гандболистки из России могут не выступить в Париже из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Она уточнила, что уже потеряла надежду сыграть на этой Олимпиаде.

«Я думаю, с такими решениями мы должны становиться только сильнее, ждать, пока нас допустят, и вернуться только за золотыми медалями», — прокомментировала спортсменка.

Российские гандболисты и волейболисты могут не поехать на Олимпиаду в Париже
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Напомним, что Международная федерация гандбола поддержала предложение МОК не пускать российских спортсменок на эти соревнования.

Однако у женской команды есть вариант квалифицироваться через чемпионат мира. Российских гандболисток нет среди участниц турнира, но им может дать приглашение международная федерация.

Ранее ростовская чемпионка по гандболу Бобровникова завершила карьеру из-за рака.

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