Ростовских гандболисток могут не пустить на Олимпиаду в Париже

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Она рассказала ТАСС, что гандболистки из России могут не выступить в Париже из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Она уточнила, что уже потеряла надежду сыграть на этой Олимпиаде.
«Я думаю, с такими решениями мы должны становиться только сильнее, ждать, пока нас допустят, и вернуться только за золотыми медалями», — прокомментировала спортсменка.
Напомним, что Международная федерация гандбола поддержала предложение МОК не пускать российских спортсменок на эти соревнования.
Однако у женской команды есть вариант квалифицироваться через чемпионат мира. Российских гандболисток нет среди участниц турнира, но им может дать приглашение международная федерация.
Ранее ростовская чемпионка по гандболу Бобровникова завершила карьеру из-за рака.