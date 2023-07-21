«Сплотившись вокруг главы государства, работая каждый на своем месте, кто в тылу, а кто на фронте, мы должны соответствовать нынешним реалиям. Недопустимо, чтобы один человек получал ответственность за свои резкие высказывания, а другой к ней не привлекался. Ответственность должна быть для всех одинаковой. Тогда в нашем обществе не будет возникать вопросов о том, что „все равны, а кто-то ровнее“. Мы — одна страна, одно государство, одно общество, которое общими усилиями должно идти к победе», — резюмирует Александр Сухарь.