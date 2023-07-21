Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Сегодня в СМИ появилась информация об обысках и задержании Игоря Стрелкова. Супруга Стрелкова сообщила, что его подозревают в экстремизме.
«Тот факт, что сотрудники правоохранительных органов не приходили к Стрелкову раньше, неоднократно вызывал у меня недоумение. Ведь, несмотря на свою патриотическую позицию, моменты для своих критических высказываний он выбирал явно некорректно», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник разъясняет, что заявления, подобные тем, которые делал Игорь Стрелков, при ведении СВО недопустимы. Они приводят к паническим настроениям в обществе, дезорганизуют граждан. Это играет на руку нашим врагам, чем, по словам политолога, они неоднократно пользовались, цитируя Стрелкова.
«Поэтому у правоохранительных органов уже давно должны были возникнуть вопросы к этому человеку. Мы же знаем, что к ответственности привлекали людей и за менее резкие высказывания», — говорит эксперт.
Собеседник напоминает, что сегодня Россия вынуждена отстаивать право на свое существование в непростых внешнеполитических, военных и экономических условиях.
«Сплотившись вокруг главы государства, работая каждый на своем месте, кто в тылу, а кто на фронте, мы должны соответствовать нынешним реалиям. Недопустимо, чтобы один человек получал ответственность за свои резкие высказывания, а другой к ней не привлекался. Ответственность должна быть для всех одинаковой. Тогда в нашем обществе не будет возникать вопросов о том, что „все равны, а кто-то ровнее“. Мы — одна страна, одно государство, одно общество, которое общими усилиями должно идти к победе», — резюмирует Александр Сухарь.
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