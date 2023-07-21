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Самолет ростовской авиакомпании частично развалился в небе

21 июля 2023, 14:25
Фото: t.me/pulsmv
Самолет ростовской авиакомпании частично развалился в небе
На рейсе «Авиакомпания Азимут» у самолета произошла аварийная ситуация во время полета, сообщает Telegram-канал «Aviaincident».

Речь идет о рейсе «Минеральные Воды — Ереван», который обслуживала авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону. В 2017 году она стала базовым перевозчиком нового аэропорта Платов.

Канал пишет, что во время взлета у самолета произошел обрыв капота левого двигателя. Говорится, что по этой причине командир решил вернуться в Минеральные Воды и посадил лайнер.

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Между тем, в соцсетях появилось видео от одного из пассажиров, он показал оставшийся без капота двигатель во время полета.
Видео: t.me/pulsmv

Но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Между тем, в соцсетях появилось видео от одного из пассажиров, он показал оставшийся без капота двигатель во время полета.

Ранее с закрытого аэропорта Платов в Ростове-на-Дону вылетели два самолета.

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