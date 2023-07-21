Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Речь идет о рейсе «Минеральные Воды — Ереван», который обслуживала авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону. В 2017 году она стала базовым перевозчиком нового аэропорта Платов.
Канал пишет, что во время взлета у самолета произошел обрыв капота левого двигателя. Говорится, что по этой причине командир решил вернуться в Минеральные Воды и посадил лайнер.
Но официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Между тем, в соцсетях появилось видео от одного из пассажиров, он показал оставшийся без капота двигатель во время полета.
Ранее с закрытого аэропорта Платов в Ростове-на-Дону вылетели два самолета.