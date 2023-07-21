Склад с макулатурой на площади 2 тыс кв м загорелся в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Пожар начался днем в Аксае на улице Пороховая Балка, где огонь успел уничтожить две тысячи квадратных метров площади. В 17 часов этому возгоранию присвоили второй ранг сложности.
Всего к ликвидации огня привлекли более 60 человек, они используют 22 единицы техники. По факту пожара проверку начала региональная прокуратура.
«Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — сказано в сообщении.
Ранее появилось видео крупного пожара.