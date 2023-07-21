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Склад с макулатурой на площади 2 тыс кв м загорелся в Ростовской области

21 июля 2023, 14:52
Фото: ТГ канал Тютина
Склад с макулатурой на площади 2 тыс кв м загорелся в Ростовской области
В Ростовской области произошло крупное возгорание на складе, где хранили макулатуру, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался днем в Аксае на улице Пороховая Балка, где огонь успел уничтожить две тысячи квадратных метров площади. В 17 часов этому возгоранию присвоили второй ранг сложности.

Всего к ликвидации огня привлекли более 60 человек, они используют 22 единицы техники. По факту пожара проверку начала региональная прокуратура.

Появилось видео с места пожара на складе с картоном в Аксайском районе
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Склад с макулатурой на площади 2 тыс кв м загорелся в Ростовской области

«Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», — сказано в сообщении.

Ранее появилось видео крупного пожара.

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