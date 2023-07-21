Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В Аксае огонь охватил склад с макулатурой. Пожар произошел на улице Пороховая Балка, 2А. В МЧС дали пожару третий ранг сложности. В его тушении участвуют более 60 спасателей и 22 единицы техники.
Площадь возгорания уже составляет две с половиной тысячи квадратных метров. Локализовать огонь пока не смогли.
Свою проверку по факту произошедшего уже начала прокуратура Ростовской области. Она проверит соблюдение правил пожарной безопасности на объекте.
Напомним, от пожара сходит огромный столб черного густого дыма. Его до сих пор видно из разных районов Ростова.