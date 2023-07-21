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Стали известны подробности пожара на складе с макулатурой в Аксае на Пороховой Балке

21 июля 2023, 15:23
Фото: https://t.me/rostov0
Стали известны подробности пожара на складе с макулатурой под Ростовом
Под Ростовом горит более двух квадратных тысяч метров склада с макулатурой, рассказали в МЧС.

В Аксае огонь охватил склад с макулатурой. Пожар произошел на улице Пороховая Балка, 2А. В МЧС дали пожару третий ранг сложности. В его тушении участвуют более 60 спасателей и 22 единицы техники.

Площадь возгорания уже составляет две с половиной тысячи квадратных метров. Локализовать огонь пока не смогли.

Появилось видео с места пожара на складе с картоном в Аксайском районе
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Стали известны подробности пожара на складе с макулатурой под Ростовом
Видео: rostovgazeta.ru

Свою проверку по факту произошедшего уже начала прокуратура Ростовской области. Она проверит соблюдение правил пожарной безопасности на объекте.

Напомним, от пожара сходит огромный столб черного густого дыма. Его до сих пор видно из разных районов Ростова.

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