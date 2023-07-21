Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
На улице Подвойского произошла ссора между фигурантом и женщиной, из-за чего он выхватил травматическое оружие и выстрелил в пострадавшую. Одна из пуль попала в него самого.
«Сейчас оба участника происшествия госпитализированы. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента», — уточнили в полиции.
Что стало причиной конфликта пока не раскрывается.
Ранее появились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.