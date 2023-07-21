rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Изображение материала

Стали известны подробности стрельбы в салоне красоты в Ростове-на-Дону

21 июля 2023, 11:28
Фото: 1MI
Стали известны подробности стрельбы в салоне красоты в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в одном из салонов красоты произошла стрельба и ранило двух человек, сообщили в региональном УМВД.

На улице Подвойского произошла ссора между фигурантом и женщиной, из-за чего он выхватил травматическое оружие и выстрелил в пострадавшую. Одна из пуль попала в него самого.

Появились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«Сейчас оба участника происшествия госпитализированы. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента», — уточнили в полиции.

Что стало причиной конфликта пока не раскрывается.

Ранее появились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Появились первые кадры с места стрельбы в Ростове-на-ДонуРостовчанин устроил стрельбу и ранил свою женуПоявились новые подробности стрельбы на улице и поджога многоэтажки в Шахтах
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Салон красоты#Стрельба#Пострадавший#УМВД#Травматическое оружие#Проверка#Конфликт#Место стрельбы#Полиция#Илья Протвинов
Подпишитесь
15:13
Украинские СМИ перепутали горящий в Аксае склад с бумагой с пороховым заводом
Сегодня, 15:16
Склад с макулатурой на площади 2 тыс кв м загорелся в Ростовской области
Сегодня, 14:52
Прокуратура проведет проверку из-за пожара на складе с бумагой под Ростовом 21 июля
Сегодня, 14:48
Врач рассказал, как жителям Ростовской области не заразиться холерой от мигрантов
Сегодня, 10:25
Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области
Сегодня, 05:00