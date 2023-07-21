Пожар произошел на складе в Аксайском районе. Там горит бумага и картон. Столб густого черного дыма видно из всех районов Ростова. Местные жители уточняют, что возгорание произошло между старым аэропортом и СНТ «Инициативный». Там располагается приемник макулатуры.