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Стало известно, что горит под Ростовом 21 июля

21 июля 2023, 14:36
Фото: ТГ Подслушано в Ростове-на-Дону
Стало известно, что горит на рынке «Алмаз» под Ростовом
Склад с картоном и бумагой загорелся на Пороховой балке под Ростовом, сообщают в соцсетях местные жители.

Пожар произошел на складе в Аксайском районе. Там горит бумага и картон. Столб густого черного дыма видно из всех районов Ростова. Местные жители уточняют, что возгорание произошло между старым аэропортом и СНТ «Инициативный». Там располагается приемник макулатуры.

Мощные пожар распространяется в районе рынка «Алмаз» под Ростовом
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Фото: https://t.me/rostovnews61

В МЧС инцидент пока никак не комментировали. Однако известно, что пожарные и спецтехника уже приступили к ликвидации пожара.

О причинах происшествия и возможных пострадавших пока не сообщается.

Ранее в сети опубликовали видео пожара на складе под Ростовом.

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