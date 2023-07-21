Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Пожар произошел на складе в Аксайском районе. Там горит бумага и картон. Столб густого черного дыма видно из всех районов Ростова. Местные жители уточняют, что возгорание произошло между старым аэропортом и СНТ «Инициативный». Там располагается приемник макулатуры.
В МЧС инцидент пока никак не комментировали. Однако известно, что пожарные и спецтехника уже приступили к ликвидации пожара.
О причинах происшествия и возможных пострадавших пока не сообщается.
Ранее в сети опубликовали видео пожара на складе под Ростовом.