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Стало известно, где можно заразиться лихорадкой Западного Нила в Ростовской области

21 июля 2023, 11:58
Фото: pxhere.com
Стало известно, где можно заразиться лихорадкой Западного Нила в Ростовской области
Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зафиксированы в трех муниципалитетах Ростовской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

В конце июня в Ростовской области зафиксировали два подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Оба заразившихся были из Волгодонска.

Специалисты с помощью лабораторных исследований нашли антитела к инфекции у жителей не только Волгодонска, но и Таганрога, а также Неклиновского района. Это подтверждает, что в этих муниципалитетах циркулирует опасный вирус.

В Роспотребнадзоре начало эпидемического процесса связывают с жаркой погодой. Она благоприятствует активному нападению комаров-переносчиков лихорадки. Жертвами насекомых становятся люди, часто посещающие дельты рек и водохранилища. Однако заражение может происходить и, например, в домах с затопленными подвалами. Там также любят размножаться комары.

В трех территориях Ростовской области циркулирует лихорадка
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Сейчас специалисты занимаются обработкой территорий для уничтожения комаров. Они призывают граждан также использовать отпугивающие комаров средства и ставить на окна сетки против москитов.

Ранее врач рассказал, как жителям Ростовской области не заразиться холерой от мигрантов.

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#Алина Заярная#Роспотребнадзор#Лихорадка Западного Нила
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