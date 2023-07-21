Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
В конце июня в Ростовской области зафиксировали два подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Оба заразившихся были из Волгодонска.
Специалисты с помощью лабораторных исследований нашли антитела к инфекции у жителей не только Волгодонска, но и Таганрога, а также Неклиновского района. Это подтверждает, что в этих муниципалитетах циркулирует опасный вирус.
В Роспотребнадзоре начало эпидемического процесса связывают с жаркой погодой. Она благоприятствует активному нападению комаров-переносчиков лихорадки. Жертвами насекомых становятся люди, часто посещающие дельты рек и водохранилища. Однако заражение может происходить и, например, в домах с затопленными подвалами. Там также любят размножаться комары.
Сейчас специалисты занимаются обработкой территорий для уничтожения комаров. Они призывают граждан также использовать отпугивающие комаров средства и ставить на окна сетки против москитов.
Ранее врач рассказал, как жителям Ростовской области не заразиться холерой от мигрантов.