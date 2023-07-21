Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
«КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник пишет, что женщина была в тяжелом состоянии и врачам не удалось ее спасти. Издание уточнило, что серьезное ранение получил и нападавший, но ему смертельная опасность не грозит.
Официальной информации о смерти женщины не поступало, она уточняется.
Ранее в региональном УМВД рассказали, что на улице Подвойского между мужчиной и женщиной произошел конфликт, из-за этого он начал стрельбу из травматического оружия. Он ранил себя и ее, после чего пострадавших госпитализировали.
Сейчас в полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.