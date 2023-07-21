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Стало известно о смерти владелицы барбершопа после стрельбы

21 июля 2023, 12:48
Фото: 1MI
Стало известно о смерти ростовчанки после стрельбы в салоне красоты
В Ростове-на-Дону скончалась женщина, которая пострадала во время стрельбы в барбершопе, сообщают СМИ.

«КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник пишет, что женщина была в тяжелом состоянии и врачам не удалось ее спасти. Издание уточнило, что серьезное ранение получил и нападавший, но ему смертельная опасность не грозит.

Стали известны подробности стрельбы в салоне красоты в Ростове-на-Дону
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Официальной информации о смерти женщины не поступало, она уточняется.

Ранее в региональном УМВД рассказали, что на улице Подвойского между мужчиной и женщиной произошел конфликт, из-за этого он начал стрельбу из травматического оружия. Он ранил себя и ее, после чего пострадавших госпитализировали.

Сейчас в полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.

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