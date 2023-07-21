Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Тело мужчины было найдено 19 июля на берегу Сухо-Соленовского залива. По информации Bloknot-volgodonsk, труп пробыл в теплой воде достаточно долгое время, что повлияло на его состояние. На место происшествия немедленно прибыли полицейские.
«Личность погибшего была установлена. Им оказался 45-летний житель Волгодонска, который недавно вернулся в свой родной город после отбывания срока в тюрьме. В Волгодонске мужчина находился под надзором», — пишет издание.
Отмечается, что неделю назад он перестал выходить на связь и пропал. Официальной информации о гибели мужчины не поступало, она уточняется.
Ранее рыбак на резиновой лодке едва не утонул в Таганрогском заливе в Ростовской области.