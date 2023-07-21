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Тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля

21 июля 2023, 07:33
Фото: 13.mchs.gov.ru
Тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля
В Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища обнаружили тело человека, сообщают СМИ.

Тело мужчины было найдено 19 июля на берегу Сухо-Соленовского залива. По информации Bloknot-volgodonsk, труп пробыл в теплой воде достаточно долгое время, что повлияло на его состояние. На место происшествия немедленно прибыли полицейские.

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«Личность погибшего была установлена. Им оказался 45-летний житель Волгодонска, который недавно вернулся в свой родной город после отбывания срока в тюрьме. В Волгодонске мужчина находился под надзором», — пишет издание.

Отмечается, что неделю назад он перестал выходить на связь и пропал. Официальной информации о гибели мужчины не поступало, она уточняется.

Ранее рыбак на резиновой лодке едва не утонул в Таганрогском заливе в Ростовской области.

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