Убийство произошло в барбершопе на улице Подвойского в Ростове. Там мужчина пришел скандалить со своей бывшей женой, являющейся владелицей заведения. В порыве эмоций он из травматического оружия сначала выстрелил в экс-супругу, а затем в себя.