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Уголовное дело возбудили по факту жестокого убийства владелицы барбершопа в Ростове

21 июля 2023, 14:20
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Уголовное дело возбудили по факту жестокого убийства владелицы барбершопа в Ростове
Убийцей владелицы барбершопа на улицы Подвойского в Ростове оказался ее бывший муж, рассказали в Следкоме.

Убийство произошло в барбершопе на улице Подвойского в Ростове. Там мужчина пришел скандалить со своей бывшей женой, являющейся владелицей заведения. В порыве эмоций он из травматического оружия сначала выстрелил в экс-супругу, а затем в себя.

Позже в больнице женщина скончалась. Стрелявший смог выжить и сейчас находится под присмотром медиков.

Стало известно о смерти владелицы барбершопа после стрельбы
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Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее появилось видео стрелка за минуту до нападения в барбершопе в Ростове-на-Дону.

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