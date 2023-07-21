Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Убийство произошло в барбершопе на улице Подвойского в Ростове. Там мужчина пришел скандалить со своей бывшей женой, являющейся владелицей заведения. В порыве эмоций он из травматического оружия сначала выстрелил в экс-супругу, а затем в себя.
Позже в больнице женщина скончалась. Стрелявший смог выжить и сейчас находится под присмотром медиков.
Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Назначены необходимые экспертизы.
Ранее появилось видео стрелка за минуту до нападения в барбершопе в Ростове-на-Дону.