Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
«Кабачки подходят всем, в том числе детям — потому что они низкоаллергенны, и худеющим — потому что в 100 граммах кабачка только 24 калории. С ними можно готовить закуски, основные блюда и даже десерты», — говорит эксперт.
Анастасия Тодорова добавляет, что в кабачках содержится большое количество витаминов: А, Е, В1, В2, В9, С, а также цинк, калий, железо, магний.
«Этот набор универсальных витаминов поддерживает сердечно-сосудистую систему, а также обладает мощными мочегонными и желчевыводящими свойствами. Витамина С в них вообще почти 20% от суточной нормы», — рассказывает нутрициолог.
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