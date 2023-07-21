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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

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«Универсальный витамин»: нутрициолог рассказала о пользе ростовских кабачков

21 июля 2023, 12:08
Фото: pxhere.com
«Универсальный витамин»: нутрициолог рассказала о пользе ростовских кабачков

Нутрициолог Тодорова рассказала о неожиданной пользе ростовских кабачков

Кабачки помогут поддержать здоровье всех систем организма. Обильное количество воды и клетчатки в овоще помогает улучшить работу пищеварения, сообщила RostovGazeta нутрициолог Анастасия Тодорова.

«Кабачки подходят всем, в том числе детям — потому что они низкоаллергенны, и худеющим — потому что в 100 граммах кабачка только 24 калории. С ними можно готовить закуски, основные блюда и даже десерты», — говорит эксперт.

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Анастасия Тодорова добавляет, что в кабачках содержится большое количество витаминов: А, Е, В1, В2, В9, С, а также цинк, калий, железо, магний.

«Этот набор универсальных витаминов поддерживает сердечно-сосудистую систему, а также обладает мощными мочегонными и желчевыводящими свойствами. Витамина С в них вообще почти 20% от суточной нормы», — рассказывает нутрициолог.

Ранее RostovGazeta писала о том, чем заменить ингредиенты в окрошке для более здорового питания.

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#Анна Ивченко#Питание#Здоровье#Здоровье и красота#Общество#Эксклюзив#Ростовская область
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