Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Из-за непогоды арбузы созревают позже, становятся водянистыми, теряют сладость. По мнению экспертов, в этом году раннего урожая ждать не стоит. Дождливая весна и лето создали трудности для бахчеводов, ведь эта ягода предпочитает жаркое солнце и засушливую погоду.
«В этом году была холодная весна, мы провели примерно пять культиваций, сорняки росли, да и лето оказалось прохладным. Завязей очень мало. С одного куста получаем лишь один арбуз, а должно быть 3-4 для нормального урожая», — сообщил Dontr фермер Дмитрий Аванесян.
Фермеры надеются, что погода все же будет подарком судьбы. В конце июля — начале августа они хотят собрать хороший урожай с полей.
Ранее ростовский нутрициолог объяснила, почему опасно есть ранние арбузы.