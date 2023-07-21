«В этом году была холодная весна, мы провели примерно пять культиваций, сорняки росли, да и лето оказалось прохладным. Завязей очень мало. С одного куста получаем лишь один арбуз, а должно быть 3-4 для нормального урожая», — сообщил Dontr фермер Дмитрий Аванесян.