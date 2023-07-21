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В Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней

21 июля 2023, 08:04
Фото: 1MI
В Ростовской области спрогнозировали неурожай арбузов из-за холодов и ливней
В Ростовской области в этом году не стоит ждать ранних арбузов из-за неблагоприятной погоды, сообщают СМИ.

Из-за непогоды арбузы созревают позже, становятся водянистыми, теряют сладость. По мнению экспертов, в этом году раннего урожая ждать не стоит. Дождливая весна и лето создали трудности для бахчеводов, ведь эта ягода предпочитает жаркое солнце и засушливую погоду.

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«В этом году была холодная весна, мы провели примерно пять культиваций, сорняки росли, да и лето оказалось прохладным. Завязей очень мало. С одного куста получаем лишь один арбуз, а должно быть 3-4 для нормального урожая», — сообщил Dontr фермер Дмитрий Аванесян.

Фермеры надеются, что погода все же будет подарком судьбы. В конце июля — начале августа они хотят собрать хороший урожай с полей.

Ранее ростовский нутрициолог объяснила, почему опасно есть ранние арбузы.

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