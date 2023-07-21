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в Ростовской области заменят мост на трассе М-4 «Дон»

21 июля 2023, 18:02
Фото: 1MI
В Ростовской области заменят один из мостов на трассе М-4 "Дон"
В Ростовской области заменят один из мостов на трассе М-4 «Дон», сообщили в «Автодоре».

«Автодор» собирается отремонтировать один из мостов на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Он находится на 964-м километре дороге в районе хутора Михайловка. Ремонтировать мост там будут с 20 августа по 30 сентября.

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Водителей просят заранее продумывать свой маршрут. «Для тех, кто едет со стороны станицы Владимировской в направлении Ростова-на-Дону, разворот предусмотрен через транспортную развязку на 960-м км дороги М-4 „Дон“. Въезд и выезд из хутора Михайловка также будет осуществляться через развязку на 960-м км», — разъяснили в «Автодоре».

Ранее сообщалось, что на трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге.

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#Виктория Прутковская#Ремонт дорог в Ростовской области#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Работа «Автодора» в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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