Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
«Автодор» собирается отремонтировать один из мостов на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Он находится на 964-м километре дороге в районе хутора Михайловка. Ремонтировать мост там будут с 20 августа по 30 сентября.
Водителей просят заранее продумывать свой маршрут. «Для тех, кто едет со стороны станицы Владимировской в направлении Ростова-на-Дону, разворот предусмотрен через транспортную развязку на 960-м км дороги М-4 „Дон“. Въезд и выезд из хутора Михайловка также будет осуществляться через развязку на 960-м км», — разъяснили в «Автодоре».
Ранее сообщалось, что на трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге.