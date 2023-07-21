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В семи территориях Ростовской области ввели карантин из-за жуков

21 июля 2023, 11:46
Фото: Bob the Wikipedian/cc by sa 3.0/wiki
В семи территориях Ростовской области ввели карантин из-за жуков
В нескольких территориях Ростовской области ввели карантин из-за жуков, которых называют Ясеневая изумрудная златка, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Новый режим действует на территории Матвеево-Курганского, Аксайского, Кагальницкого, Азовского районов. Также это касается Батайска, Таганрога и Ростова.

Отмечается, что общая площадь карантинной зоны составляет 28,1 тысячи гектаров.

Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за птичьего гриппа
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Добавим, что речь идет о жуках, признанных опаснейшим карантинным объектом. По всему миру они уничтожили десятки миллионов ясеней.Добавим, что речь идет о жуках, признанных опаснейшим карантинным объектом. По всему миру они уничтожили десятки миллионов ясеней.
Добавим, что речь идет о жуках, признанных опаснейшим карантинным объектом. По всему миру они уничтожили десятки миллионов ясеней.
Фото: Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resourcesorestry Archive/CC BY 3.0

Добавим, что речь идет о жуках, признанных опаснейшим карантинным объектом. По всему миру они уничтожили десятки миллионов ясеней.

Ранее ростовчане заявили об огромном количестве тараканов в центре города. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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