Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Новый режим действует на территории Матвеево-Курганского, Аксайского, Кагальницкого, Азовского районов. Также это касается Батайска, Таганрога и Ростова.
Отмечается, что общая площадь карантинной зоны составляет 28,1 тысячи гектаров.
Добавим, что речь идет о жуках, признанных опаснейшим карантинным объектом. По всему миру они уничтожили десятки миллионов ясеней.
Ранее ростовчане заявили об огромном количестве тараканов в центре города. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.