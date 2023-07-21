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В трех территориях Ростовской области циркулирует лихорадка

21 июля 2023, 11:11
Фото: 1MI
В трех территориях Ростовской области циркулирует лихорадка
В Ростовской области в нескольких территориях подтвердили циркуляцию вируса Западного Нила, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В этом году подтвердили два случая заражения лихорадкой, оба — в Волгодонске. После этого провели исследования в Волгодонске, Таганроге, Неклиновском районе.

«Почти у 14% обследованных выявили специфические антитела к вирусу Западного Нила. Это подтверждает его циркуляцию на данных территориях», — сказано в сообщении.

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Ухудшение ситуации вызвано жаркой погодой, которая способствуют активному нападению комарами-переносчиками. Они обитают во влажных экосистемах, таких как поймы рек и водохранилища, которые люди посещают для хозяйственных нужд или отдыха. Инфекция может появиться также в домах с затопленными подвалами, которые являются идеальным местом для размножения комаров.

Известно, что человек заражается при укусе этих насекомых. У заболевания следующие симптомы — высокая температура, боли в мышцах и сыпь.

Ранее Роспотребнадзор Ростовской области рассказал дончанам, как защититься от энтеровируса.

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