Ухудшение ситуации вызвано жаркой погодой, которая способствуют активному нападению комарами-переносчиками. Они обитают во влажных экосистемах, таких как поймы рек и водохранилища, которые люди посещают для хозяйственных нужд или отдыха. Инфекция может появиться также в домах с затопленными подвалами, которые являются идеальным местом для размножения комаров.