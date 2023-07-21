Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В этом году подтвердили два случая заражения лихорадкой, оба — в Волгодонске. После этого провели исследования в Волгодонске, Таганроге, Неклиновском районе.
«Почти у 14% обследованных выявили специфические антитела к вирусу Западного Нила. Это подтверждает его циркуляцию на данных территориях», — сказано в сообщении.
Ухудшение ситуации вызвано жаркой погодой, которая способствуют активному нападению комарами-переносчиками. Они обитают во влажных экосистемах, таких как поймы рек и водохранилища, которые люди посещают для хозяйственных нужд или отдыха. Инфекция может появиться также в домах с затопленными подвалами, которые являются идеальным местом для размножения комаров.
Известно, что человек заражается при укусе этих насекомых. У заболевания следующие симптомы — высокая температура, боли в мышцах и сыпь.
Ранее Роспотребнадзор Ростовской области рассказал дончанам, как защититься от энтеровируса.