Валерий Лимаренко: остров Кунашир станет комфортнее для отдыха

— Цель нашего проекта — познакомить как можно больше людей с Курильскими островами. Как правило, многие слышат о них только на уроках географии. Но я уверен, что каждый, кто хоть раз побывает на Курилах, влюбится в них, как и вся наша команда. А мы позаботимся, чтобы вам было комфортно и уютно, — прокомментировал автор проекта Олег Кадочников.