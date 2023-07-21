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Вертолет Ми-8 задействовали для тушения пожара на складе с картоном в Ростове-на-Дону

21 июля 2023, 15:48
Фото: МЧС
Вертолет задействовали для тушения пожара на складе с картоном в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону потребовалась авиация для ликвидации огня на складе с макулатурой, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар в Аксае на улице Пороховая балка начался вечером в пятницу, 21 июля. Сейчас комплекс горит на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, к тушению огня привлекли более 60 человек. Кроме того, решили задействовать авиацию.

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Вертолет задействовали для тушения пожара на складе с картоном в Ростове-на-Дону
Видео: rostovgazeta.ru

«В тушении используется вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России», — сказано в сообщении.

Ранее появилось видео с места пожара на складе с картоном в Аксайском районе. С материалом RostovGazeta можно ознакомиться по ссылке.

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