Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
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Updated Сегодня, 15:50
Пожар в Аксае на улице Пороховая балка начался вечером в пятницу, 21 июля. Сейчас комплекс горит на площади 2,5 тысячи квадратных метров.
Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, к тушению огня привлекли более 60 человек. Кроме того, решили задействовать авиацию.
«В тушении используется вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России», — сказано в сообщении.
Ранее появилось видео с места пожара на складе с картоном в Аксайском районе. С материалом RostovGazeta можно ознакомиться по ссылке.