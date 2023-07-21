Опасность при купании в водоемах Ростовской области уменьшилась. Об этом говорит тот факт, что Роспотребнадзор разрешил купаться на некоторых пляжах. Но это не значит, что возможность заразиться холерой полностью отсутствует, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

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