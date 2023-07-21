Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Сети появилась информация о том, что у работающих мигрантов из Индии в Тамбовской области заподозрили холеру. Ростовские медики напоминают, что холера — это острая кишечная инфекция, заражение которой характеризуется фекально-оральным способом.
«Надо понимать, что заражение холерой происходит через грязную воду. Причем визуально, вода может быть чистой, прозрачной и на вкус приятной. Но в ней могли побывать чьи-то грязные руки или фекалии», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Медики рассказывают, как порядка ста лет назад в Ростове была колоссальная вспышка холеры, которая вошла в историю.
«Тогда люди пили воду из родников, расположенных по правому берегу Дону. Оказалось, что в родники попали сбросы из-за разрушенной канализационной трубы, что и спровоцировало огромное число заболевших», — подчеркивает доктор.
Поэтому для того, чтобы избежать холеры, врачи настоятельно рекомендуют не пить воду из-под крана, из «чистых» родников. Не заглатывать воду при купании в водоемах. И регулярно мыть руки.
«Нужно взять за правило употреблять только кипяченую и бутилированную воду, упакованную заводским образом. Руки мыть нужно после каждого прихода домой или на работу с улицы. После посещения магазина, после поездки в автобусе, после прогулки. Всегда — перед едой», — уточняет доктор.
И, конечно же, при первых симптомах заболевания — тошноте, рвоте, поносе — медики рекомендуют обращаться к врачу.
Ранее RostovGazeta выясняла, чем опасна холера и возможна ли вспышка заболевания в Ростовской области.