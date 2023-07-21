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Врач рассказал, как жителям Ростовской области не заразиться холерой от мигрантов

21 июля 2023, 10:25
Фото: pxhere.com
Ростовский врач рассказал, как не заразиться холеройРостовский врач рассказал, как не заразиться холерой
Опасность при купании в водоемах Ростовской области уменьшилась. Об этом говорит тот факт, что Роспотребнадзор разрешил купаться на некоторых пляжах. Но это не значит, что возможность заразиться холерой полностью отсутствует, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

В Сети появилась информация о том, что у работающих мигрантов из Индии в Тамбовской области заподозрили холеру. Ростовские медики напоминают, что холера — это острая кишечная инфекция, заражение которой характеризуется фекально-оральным способом.

«Надо понимать, что заражение холерой происходит через грязную воду. Причем визуально, вода может быть чистой, прозрачной и на вкус приятной. Но в ней могли побывать чьи-то грязные руки или фекалии», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Медики рассказывают, как порядка ста лет назад в Ростове была колоссальная вспышка холеры, которая вошла в историю.

«Тогда люди пили воду из родников, расположенных по правому берегу Дону. Оказалось, что в родники попали сбросы из-за разрушенной канализационной трубы, что и спровоцировало огромное число заболевших», — подчеркивает доктор.

«Надо понимать, что заражение холерой происходит через грязную воду. Причем визуально, вода может быть чистой, прозрачной и на вкус приятной. Но в ней могли побывать чьи-то грязные руки или фекалии», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.«Надо понимать, что заражение холерой происходит через грязную воду. Причем визуально, вода может быть чистой, прозрачной и на вкус приятной. Но в ней могли побывать чьи-то грязные руки или фекалии», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
«Надо понимать, что заражение холерой происходит через грязную воду. Причем визуально, вода может быть чистой, прозрачной и на вкус приятной. Но в ней могли побывать чьи-то грязные руки или фекалии», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Фото: 13.mchs.gov.ru
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Поэтому для того, чтобы избежать холеры, врачи настоятельно рекомендуют не пить воду из-под крана, из «чистых» родников. Не заглатывать воду при купании в водоемах. И регулярно мыть руки.

«Нужно взять за правило употреблять только кипяченую и бутилированную воду, упакованную заводским образом. Руки мыть нужно после каждого прихода домой или на работу с улицы. После посещения магазина, после поездки в автобусе, после прогулки. Всегда — перед едой», — уточняет доктор.

И, конечно же, при первых симптомах заболевания — тошноте, рвоте, поносе — медики рекомендуют обращаться к врачу.

Ранее RostovGazeta выясняла, чем опасна холера и возможна ли вспышка заболевания в Ростовской области.

Все о холере: ростовские врачи рассказали о возможном заражении
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