Выставка «Пропавшие в кинохронике»: история ВОВ глазами очевидцев

Выставка является иммерсивной. Это значит, что посетитель на наблюдает за экспозицией через стекло, а словно является очевидцем событий ВОВ, проходя через декорации в буквальном смысле. У всех залов отмечается один общий момент — военные эпизоды, которые сохранили военкоры периода ВОВ для будущих поколений. В них запечатлены ужасы того времени и большой подвиг народа, который смог выстоять несмотря ни на что.