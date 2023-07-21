Выставка «Пропавшие в кинохронике»: история ВОВ глазами очевидцев

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По данным издания «Новые известия», создателем инсталляции является творческая мастерская «Невский баталист». Мероприятие организовано при поддержке киностудии «Ленфильм».
Выставка является иммерсивной. Это значит, что посетитель на наблюдает за экспозицией через стекло, а словно является очевидцем событий ВОВ, проходя через декорации в буквальном смысле. У всех залов отмечается один общий момент — военные эпизоды, которые сохранили военкоры периода ВОВ для будущих поколений. В них запечатлены ужасы того времени и большой подвиг народа, который смог выстоять несмотря ни на что.
«Экспозиция многослойная, она построена так, чтобы было интересно посетителям с разным уровнем подготовки», — отметила Маргарита Попова, координатор творческой мастерской «Невский баталист».
Те, кто уже посетил выставку, называют такой формат полноценным патриотическим воспитанием молодежи, который отличается яркими образами и вызывает правильную эмоциональную реакцию. Этот проект поддержало государство. Помощь в организации выставки оказали Президентский фонд культурных инициатив, петербургское правительство и Фонд президентских грантов.
Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков отметил, что в настоящее время киностудия проходит новый этап развития — в павильонах проходят съемки, выпускаются новые кинопроекты, реставрируются исторические объекты.
Щербаков рассказал, что на выставке рассказывается в том числе и о сотрудниках «Ленфильма», которые побывали на фронте. Также проект «Пропавшие в кинохронике» популяризирует отечественные фильмы о Великой Отечественной войне. Например, «Ижорский батальон», посвященный защитникам Колпино, «Женя, Женечка и „катюша“, „О тех, кого помню и люблю“, а также „Двадцать дней без войны“, в котором снялся известный советский актер Юрий Никулин.
Глава «Ленфильма» напомнил, что «Невский баталист» ранее создал ряд успешных панорам, к которым проявили большой интерес посетители. На культурной и туристической карте Санкт-Петербурга панорама «Пропавшие в кинохронике» становится одним из культовых объектов. Щербаков также отметил, что среди посетителей выставки много детей и представителей молодежи, что является хорошим примером патриотического воспитания — одного из приоритетных направлений. По словам руководителя «Ленфильма», осенью на площадке киностудии начнет работать еще одна выставка военного кино. Она будет расположена у входа на экспозицию. В открытии выставки окажут помощь власти города.
Инсталляция «Пропавшие в кинохронике» работает ежедневно, кроме понедельника. Выставку можно пройти с аудиогидом или экскурсоводами. Кроме этого, команда музея в рамках дополнительной программы предлагает лекции, кинопоказы и квесты. Более подробная информация размещена на сайте.