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Выставка «Пропавшие в кинохронике»: история ВОВ глазами очевидцев

21 июля 2023, 11:52
Фото: lenfilmexpo.ru
Иммерсивная выставка «Пропавшие в кинохронике» начала работать в апреле 2022 года. Экспозиция посвящена периоду Великой Отечественной войны. Выставка проходит в 5-м павильоне студии «Ленфильм». На данный момент ее посетили 200 000 человек.

По данным издания «Новые известия», создателем инсталляции является творческая мастерская «Невский баталист». Мероприятие организовано при поддержке киностудии «Ленфильм».

Выставка является иммерсивной. Это значит, что посетитель на наблюдает за экспозицией через стекло, а словно является очевидцем событий ВОВ, проходя через декорации в буквальном смысле. У всех залов отмечается один общий момент — военные эпизоды, которые сохранили военкоры периода ВОВ для будущих поколений. В них запечатлены ужасы того времени и большой подвиг народа, который смог выстоять несмотря ни на что.

«Экспозиция многослойная, она построена так, чтобы было интересно посетителям с разным уровнем подготовки», — отметила Маргарита Попова, координатор творческой мастерской «Невский баталист».

Те, кто уже посетил выставку, называют такой формат полноценным патриотическим воспитанием молодежи, который отличается яркими образами и вызывает правильную эмоциональную реакцию. Этот проект поддержало государство. Помощь в организации выставки оказали Президентский фонд культурных инициатив, петербургское правительство и Фонд президентских грантов.

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков отметил, что в настоящее время киностудия проходит новый этап развития — в павильонах проходят съемки, выпускаются новые кинопроекты, реставрируются исторические объекты.

Щербаков рассказал, что на выставке рассказывается в том числе и о сотрудниках «Ленфильма», которые побывали на фронте. Также проект «Пропавшие в кинохронике» популяризирует отечественные фильмы о Великой Отечественной войне. Например, «Ижорский батальон», посвященный защитникам Колпино, «Женя, Женечка и „катюша“, „О тех, кого помню и люблю“, а также „Двадцать дней без войны“, в котором снялся известный советский актер Юрий Никулин.

Глава «Ленфильма» напомнил, что «Невский баталист» ранее создал ряд успешных панорам, к которым проявили большой интерес посетители. На культурной и туристической карте Санкт-Петербурга панорама «Пропавшие в кинохронике» становится одним из культовых объектов. Щербаков также отметил, что среди посетителей выставки много детей и представителей молодежи, что является хорошим примером патриотического воспитания — одного из приоритетных направлений. По словам руководителя «Ленфильма», осенью на площадке киностудии начнет работать еще одна выставка военного кино. Она будет расположена у входа на экспозицию. В открытии выставки окажут помощь власти города.

Инсталляция «Пропавшие в кинохронике» работает ежедневно, кроме понедельника. Выставку можно пройти с аудиогидом или экскурсоводами. Кроме этого, команда музея в рамках дополнительной программы предлагает лекции, кинопоказы и квесты. Более подробная информация размещена на сайте.

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