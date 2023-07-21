Юный каратист с Суворовского стал первым в регионе обладателем черного пояса

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Само мероприятие состоялось в Алуште с 1 по 8 июля, еще две недели квалификационная комиссия подводила итоги.
В работе летней школы приняли участие 450 спортсменов со всей страны, от Сахалина до Калининграда. Ростовскую область представила региональная сборная из 45 человек под руководством главного тренера Олега Захарова. Формат мероприятия включал проведение трех тренировок и двух лекций ежедневно. Из нескольких сотен участников школы, 70 человек выставили свои кандидатуры на получение черного пояса, самым юным из них был тринадцатилетний ростовчанин Дмитрий Сычев.
Претенденты на высшее звание мастера в иерархии каратэ должны были показать себя с самых разных сторон. Для начала это была демонстрация различных технических приемов этого вида спорта. Следующим этапом стало прохождение специальных упражнений (прыжки через палку, ходьба на руках). Затем было тестирование на исполнение технических комплексов ката — своего рода «бой с тенью». И завершился экзамен полноконтактными поединками кумитэ. Ростовчанин Дмитрий Сычев с успехом прошел все этапы тестирования, несмотря на то, что его соперники были и старше, и тяжелее него. А может именно это и помогло ему, ведь свои дополнительные баллы он заработал на специальных испытаниях — тестах на гибкость и прыжках через палку. В итоге, квалификационная комиссия присудила Дмитрию черный пояс по каратэ киокушинкай. Он стал четвертым в России и первым в Ростовской области обладателем высшего звания мастера в столь юном возрасте.
Напомним, Дмитрий Сычев с 2017 года занимается каратэ в клубе «Суворов» под руководством тренера высшей категории Олега Захарова. За годы тренировок Дмитрий многократно становился победителем и призером всероссийских и международных соревнований, Первенств Южного Федерального округа, Краснодарского края и Ростовской области. В 2021 году стал финалистом Первенства Европы, а в 2022 году был включен в состав сборной команды России по киокушинкай.
Кстати, сборная России сейчас готовится к 13-му абсолютному чемпионату мира по каратэ киокушинкай, который проходит раз в четыре года в Японии. В этом году он состоится в Токио с 17 по 19 ноября.