Юный каратист с Суворовского стал первым в регионе обладателем черного пояса

Претенденты на высшее звание мастера в иерархии каратэ должны были показать себя с самых разных сторон. Для начала это была демонстрация различных технических приемов этого вида спорта. Следующим этапом стало прохождение специальных упражнений (прыжки через палку, ходьба на руках). Затем было тестирование на исполнение технических комплексов ката — своего рода «бой с тенью». И завершился экзамен полноконтактными поединками кумитэ. Ростовчанин Дмитрий Сычев с успехом прошел все этапы тестирования, несмотря на то, что его соперники были и старше, и тяжелее него. А может именно это и помогло ему, ведь свои дополнительные баллы он заработал на специальных испытаниях — тестах на гибкость и прыжках через палку. В итоге, квалификационная комиссия присудила Дмитрию черный пояс по каратэ киокушинкай. Он стал четвертым в России и первым в Ростовской области обладателем высшего звания мастера в столь юном возрасте.