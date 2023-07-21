Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области

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Партия ЛДПР в Госдуме внесла поправки в федеральный закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей».
«ЛДПР подготовила законопроект, который позволит направить средства маткапитала на инвестиции в отечественные предприятия. Тогда семья сможет сохранить и приумножить средства, как минимум за счёт инвестиционного налогового вычета. И наша экономика получит столь необходимые сегодня вложения. Предлагаемая инициатива — новые возможности. Именно над этим мы должны работать как законодатели и как люди, которые думают о будущем России», — написал в своём telegram-канале Леонид Слуцкий.
Эту инициативу стали активно обсуждать общественники Ростовской области.
Ростовский предприниматель Полина Гринева много лет активно занимается общественной деятельностью. Состоит во всероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», где успешные женщины берут шефство над различными социальными учреждениями, реализуют проекты помощи детям с врождёнными патологиями. Она уверена, что предложенные ЛДПР дополнительные меры поддержки особенно важны для семей в Ростовской области.
«Направлений, где сейчас можно использовать материнский капитал недостаточно. Я считаю необходимым расширение этих направлений. Во-первых, это позволит улучшить положение нуждающихся категорий граждан, во-вторых, будет стимулировать потребительский спрос.
По факту, материнский капитал можно потратить только на решение жилищного вопроса или образовательные услуги. А если это не актуально для семьи? Одним из решений может стать возможность использования маткапитала для инвестирования и получения пассивного дохода. При этом, считаю необходимым обязательное информирование обо всех рисках, это станет залогом финансовой безопасности. Я сама мама двоих дочерей и знаю, как трудно бывает родителям ориентироваться в законах и всяческих выплатах. Необходимо не только усовершенствовать законы, но и регулярно налаживать взаимодействие с нуждающимися категориями граждан», — комментирует Полина Гринёва.
Она также надеется, что в будущем появится возможность использования материнского капитал на покупку дорогостоящих лекарств для детей, на компенсацию расходов лечения и ухода за детьми, на оплату санаторно-курортного лечения, а также на уплату имущественных налогов. Кроме того, Полина Гринёва считает, что на портале «Госуслуги» в личном кабинете необходимо будет уведомить родителей о процедуре открытия счета; в каких банках это можно сделать, и где можно научиться финансовой грамотности.
«Прекрасная инициатива! Полностью поддерживаю! Получение пассивного дохода — это возможность повысить уровень жизни людей! Доход, полученный с помощью материнского капитала, можно будет многократно направлять на решение проблем каждой конкретной семьи», — прокомментировал инициативу координатор Ростовского городского местного отделения ЛДПР Роман Водолазов.
Денис Фраш, координатор регионального отделения ЛДПР считает, что инициатива Партии о поправках в Законе поможет в том числе и жителям Ростовской области, ведь программа Регионального материнского капитала индексируется очень медленно, а инфляция в стране всегда идёт с опережением.
«Управление материнским капиталом это важный и порой непростой вопрос для ростовских семей. Поэтому такая поддержка, которую предлагает ЛДПР, — необходима. Для семей — это дополнительный доход уже сейчас, когда растут их дети, а не в отсроченной перспективе. Иметь такую возможность эффективно распорядиться этими средствами, особенно важно для семей из регионов и глубинок», — добавил Денис Фраш.
Напомним, что ЛДПР выдвинули 103 кандидатов на участие в выборах депутатов донского парламента и органы местного самоуправления. Единый день голосования — 10 сентября 2023 года.