Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области

По факту, материнский капитал можно потратить только на решение жилищного вопроса или образовательные услуги. А если это не актуально для семьи? Одним из решений может стать возможность использования маткапитала для инвестирования и получения пассивного дохода. При этом, считаю необходимым обязательное информирование обо всех рисках, это станет залогом финансовой безопасности. Я сама мама двоих дочерей и знаю, как трудно бывает родителям ориентироваться в законах и всяческих выплатах. Необходимо не только усовершенствовать законы, но и регулярно налаживать взаимодействие с нуждающимися категориями граждан», — комментирует Полина Гринёва.