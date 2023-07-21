Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Уже несколько часов идет ликвидация крупного пожара на складе с макулатурой в Аксае. Огонь распространился на площади в 2500 квадратных метров. Его тушат более 60 спасателей, десятки единиц техники и авиация. Пожару присвоен третий ранг сложности.
Склад находится по адресу улица Пороховая Балка, 2А. Ранее там была зарегистрирована ООО «Аксайский комбинат строительных материалов». Организация существовала с 2005 года и специализировалась на производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Владельцем фирмы являлся бывший директор Аксайского пивоваренного завода Георгий Потапчук. Предприятие ликвидировали 23 июля 2020 года.
Кому принадлежит горящий склад в Аксае сейчас, пока выяснить не удалось.
Напомним, прокуратура проведет проверку из-за пожара на складе с бумагой под Ростовом 21 июля