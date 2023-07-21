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Зарегистрированная по адресу горящего склада в Аксае фирма закрылась три года назад

21 июля 2023, 16:57
Фото: rostovgazeta.ru
Зарегистрированная по адресу горящего склада в Аксае фирма закрылась три года назад
Фирма, зарегистрированная по адресу горящего в Аксае склада с макулатурой, была ликвидирована в 2020 году, известно из данных сервиса СПАРК-Интерфакс.

Уже несколько часов идет ликвидация крупного пожара на складе с макулатурой в Аксае. Огонь распространился на площади в 2500 квадратных метров. Его тушат более 60 спасателей, десятки единиц техники и авиация. Пожару присвоен третий ранг сложности.

МЧС: Сохраняется угроза распространения пожара
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Видео: rostovgazeta.ru

Склад находится по адресу улица Пороховая Балка, 2А. Ранее там была зарегистрирована ООО «Аксайский комбинат строительных материалов». Организация существовала с 2005 года и специализировалась на производстве кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Владельцем фирмы являлся бывший директор Аксайского пивоваренного завода Георгий Потапчук. Предприятие ликвидировали 23 июля 2020 года.

Кому принадлежит горящий склад в Аксае сейчас, пока выяснить не удалось.

Напомним, прокуратура проведет проверку из-за пожара на складе с бумагой под Ростовом 21 июля

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