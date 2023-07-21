Уже несколько часов идет ликвидация крупного пожара на складе с макулатурой в Аксае. Огонь распространился на площади в 2500 квадратных метров. Его тушат более 60 спасателей, десятки единиц техники и авиация. Пожару присвоен третий ранг сложности.