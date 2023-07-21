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Жаркую погоду пообещали ростовчанам на выходных 22 и 23 июля

21 июля 2023, 05:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на выходных, 22 и 23 июля, ожидается жаркая погода с температурой 30 градусов, следует из прогнозов.

В пятницу в городе обещают дожди, максимальная температура составит 28 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

В субботу синоптики прогнозируют ясную погоду, а воздух прогреется до 31 градуса. Но ветер в этот день стихнет.

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В воскресенье температура составит около 29 градусов, осадков не ожидается, но будет облачно. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.

В начале следующей недели сохранится жаркая погода, со вторника температура составит 31 градус.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

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