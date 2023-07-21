Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В пятницу в городе обещают дожди, максимальная температура составит 28 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
В субботу синоптики прогнозируют ясную погоду, а воздух прогреется до 31 градуса. Но ветер в этот день стихнет.
В воскресенье температура составит около 29 градусов, осадков не ожидается, но будет облачно. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.
В начале следующей недели сохранится жаркая погода, со вторника температура составит 31 градус.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.