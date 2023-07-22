Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
ДТП произошло утром 22 июля на трассе «Вешенская — Казанская». Там два авто не поделили дорогу и столкнулись. В результате аварии пострадали пассажиры УАЗ, а также пассажир и водитель Hyundai. Последним повезло меньше, они оказались зажаты в груже искореженного металла и не смогли выбраться самостоятельно.
Спасатели смогли деблокировать участников ДТП. Они удалили с помощью специального инструмента пассажирскую дверь, достали пассажиров и передали их медикам.
Ранее фура и военный грузовик столкнулись на трассе «Ростов — Таганрог».