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Двоих зажатых в машине участников ДТП спасли в Ростовской области

22 июля 2023, 16:46
Фото: ГКУ РО «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации»
В Ростовской области спасатели достали из машины двоих зажатых в ней участников ДТП
В Ростовской области спасатели достали из машины двоих зажатых в ней участников ДТП, рассказали в областной поисково-спасательной службе.

ДТП произошло утром 22 июля на трассе «Вешенская — Казанская». Там два авто не поделили дорогу и столкнулись. В результате аварии пострадали пассажиры УАЗ, а также пассажир и водитель Hyundai. Последним повезло меньше, они оказались зажаты в груже искореженного металла и не смогли выбраться самостоятельно.

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Спасатели смогли деблокировать участников ДТП. Они удалили с помощью специального инструмента пассажирскую дверь, достали пассажиров и передали их медикам.

Ранее фура и военный грузовик столкнулись на трассе «Ростов — Таганрог».

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