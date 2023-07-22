Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Как утверждает метеоролог, сильных ливней не будет. Они будут идти не постоянно, а в отдельные дни. При этом температура не будет выходить за пределы климатической нормы.
В донской столице, по прогнозу синоптиков, 22 июля будет ясно, а воздух прогреется до +30 градусов. В воскресенье температура чуть снизиться до +28 градусов. Это произойдет на фоне дождя с грозой.
Также специалист сообщила, что к концу следующей недели вместе с холодным фронтом в регионе могут пройти ливни.
Ранее стало известно, что 22 июля днем в Ростове ожидается 30-градусная жара и слабый ветер. В этот день будет ясно, а вот во второй половине дня 23 июля возможен дождь.