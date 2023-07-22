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«Фобос» предупредил о локальных дождях в Ростовской области до конца июля

22 июля 2023, 07:22
Фото: 1MI
Локальные дожди ожидаются в Ростовской области в конце июля
В конце июля в Ростовской области могут пройти локальные дожди, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

Как утверждает метеоролог, сильных ливней не будет. Они будут идти не постоянно, а в отдельные дни. При этом температура не будет выходить за пределы климатической нормы.

В донской столице, по прогнозу синоптиков, 22 июля будет ясно, а воздух прогреется до +30 градусов. В воскресенье температура чуть снизиться до +28 градусов. Это произойдет на фоне дождя с грозой.

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Также специалист сообщила, что к концу следующей недели вместе с холодным фронтом в регионе могут пройти ливни.

Ранее стало известно, что 22 июля днем в Ростове ожидается 30-градусная жара и слабый ветер. В этот день будет ясно, а вот во второй половине дня 23 июля возможен дождь.

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