В Ростовской области зафиксированы, как минимум, два случая заболевания лихорадкой Западного Нила. В трех муниципалитетах подтверждена циркуляция вируса среди населения. Инфекционист Владимир Андреенко заявил «Звезде», что защититься от инфекции легче, чем ее лечить. Протекать она может как бессимптомно, так и в тяжелой форме с менингоэнцефалитом. В последнем случае вероятность летального исхода составляет 50%.