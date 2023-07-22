Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Ростовской области зафиксированы, как минимум, два случая заболевания лихорадкой Западного Нила. В трех муниципалитетах подтверждена циркуляция вируса среди населения. Инфекционист Владимир Андреенко заявил «Звезде», что защититься от инфекции легче, чем ее лечить. Протекать она может как бессимптомно, так и в тяжелой форме с менингоэнцефалитом. В последнем случае вероятность летального исхода составляет 50%.
Очаг заболевания, по словам Андреенко, поддерживают птицы, проживающие рядом с водоемами. Это усложняет борьбу с инфекцией.
Инфекционист добавил, что основными симптомами лихорадки являются высокая температура, головная боль, шаткость походки, рвота, сонливость и вялость. Также в зависимости от уровня поражения головного мозга может нарушаться речь, зрение, слух, чувствительность в руках и ногах.
Напомним, основными переносчиками вируса являются птицы, однако заражаются лихорадкой люди от комаров. Поэтому специалисты предупреждают людей, часто проводящих время у водоемов, быть внимательными и осторожными. Вирус может развиться и в домах, если там затоплены подвалы. Такие места являются идеальным местом для заражения комаров.