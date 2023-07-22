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Инфекционист предупредил об опасности лихорадки Западного Нила в Ростовской области

22 июля 2023, 13:26
Фото: 1MI
Защититься от лихорадки Западного Нила проще, чем лечить заболевание в случае заражения
Защититься от лихорадки Западного Нила в Ростовской области проще, чем лечить заболевание в случае заражения, заявил инфекционист Владимир Андреенко.

В Ростовской области зафиксированы, как минимум, два случая заболевания лихорадкой Западного Нила. В трех муниципалитетах подтверждена циркуляция вируса среди населения. Инфекционист Владимир Андреенко заявил «Звезде», что защититься от инфекции легче, чем ее лечить. Протекать она может как бессимптомно, так и в тяжелой форме с менингоэнцефалитом. В последнем случае вероятность летального исхода составляет 50%.

Очаг заболевания, по словам Андреенко, поддерживают птицы, проживающие рядом с водоемами. Это усложняет борьбу с инфекцией.

Стало известно, где можно заразиться лихорадкой Западного Нила в Ростовской области
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Инфекционист добавил, что основными симптомами лихорадки являются высокая температура, головная боль, шаткость походки, рвота, сонливость и вялость. Также в зависимости от уровня поражения головного мозга может нарушаться речь, зрение, слух, чувствительность в руках и ногах.

Напомним, основными переносчиками вируса являются птицы, однако заражаются лихорадкой люди от комаров. Поэтому специалисты предупреждают людей, часто проводящих время у водоемов, быть внимательными и осторожными. Вирус может развиться и в домах, если там затоплены подвалы. Такие места являются идеальным местом для заражения комаров.

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#Алина Заярная#Лихорадка Западного Нила#Здоровье#Новости#Ростовская область
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