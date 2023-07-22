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Казак Алексей Дмитриев из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

22 июля 2023, 18:42
Фото: 1MI
Казак Алексей Дмитриев из Ростовской области погиб в ходе спецоперации
Ведущий специалист по работе с казачьими обществами Боковского района Ростовской области Алексей Дмитриев погиб в зоне СВО, сообщило ВКО «Всевеликое войско Донское».

В ходе спецоперации погиб ведущий специалист по работе с казачьими обществами Боковского района подъесаул Алексей Дмитриев. Он отправился на фронт во время частичной мобилизации. При каких обстоятельствах и где именно погиб Дмитриев, не уточняется.

В «Всевеликом войске Донском» пишут, что казак был прекрасным специалистом и храбрым воином: «Воевал доблестно и умело, по-казачьи, пользовался авторитетом у боевых товарищей. […] Оставил о себе у коллег добрую память как об отзывчивом, доброжелательном человеке».

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Казаки и атаманы принесли семье погибшего свои соболезнования и заявили, что глубоко скорбят о бойце и коллеге.

Ранее в спецоперации погиб боец из Ростовской области Роман Назаров.

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