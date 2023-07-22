Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:44
Updated Сегодня, 18:44
В ходе спецоперации погиб ведущий специалист по работе с казачьими обществами Боковского района подъесаул Алексей Дмитриев. Он отправился на фронт во время частичной мобилизации. При каких обстоятельствах и где именно погиб Дмитриев, не уточняется.
В «Всевеликом войске Донском» пишут, что казак был прекрасным специалистом и храбрым воином: «Воевал доблестно и умело, по-казачьи, пользовался авторитетом у боевых товарищей. […] Оставил о себе у коллег добрую память как об отзывчивом, доброжелательном человеке».
Казаки и атаманы принесли семье погибшего свои соболезнования и заявили, что глубоко скорбят о бойце и коллеге.
Ранее в спецоперации погиб боец из Ростовской области Роман Назаров.