В ходе спецоперации погиб ведущий специалист по работе с казачьими обществами Боковского района подъесаул Алексей Дмитриев. Он отправился на фронт во время частичной мобилизации. При каких обстоятельствах и где именно погиб Дмитриев, не уточняется.