Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В понедельник, 24 июля, света не будет на улицах Евдокимова, 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова, Фурмановская, в переулках Кошевого, Ялтинский и Оренбургский
Во вторник обесточат улицы 2-я Баррикадная, 2-я Кольцевая, 1-я Кольцевая, Великолукская, 2-я Баррикадная, проспект 40 лет Победы. Также это коснется улиц Тибетская, Зерноградская, Скифская, 2-я Краснодонская, переулков Памирский, Измаильский, Кутаисский и Автосборочный.
В среду без электричества останутся улицы Миронова, Думенко, Лелюшенко, Адыгейская, Пушкинская. В четверг электричества не будет по улицам Неклиновская, Ольгинская, Обливская, Полоцкая, Днепроградская, в переулке Ригельный.
В пятницу ограничения будут действовать на улицах Пушкинская, Красноармейская и проспекте Чехова.
Ранее в Ростовской области на объектах энергоснабжения вводили особый режим из-за дождей.