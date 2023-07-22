В среду без электричества останутся улицы Миронова, Думенко, Лелюшенко, Адыгейская, Пушкинская. В четверг электричества не будет по улицам Неклиновская, Ольгинская, Обливская, Полоцкая, Днепроградская, в переулке Ригельный.