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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 24 и по 30 июля

22 июля 2023, 04:22
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества, которые коснутся нескольких улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 24 июля, света не будет на улицах Евдокимова, 25-я линия, 27-я линия, Богданова, Подвойского, Листопадова, Фурмановская, в переулках Кошевого, Ялтинский и Оренбургский

Во вторник обесточат улицы 2-я Баррикадная, 2-я Кольцевая, 1-я Кольцевая, Великолукская, 2-я Баррикадная, проспект 40 лет Победы. Также это коснется улиц Тибетская, Зерноградская, Скифская, 2-я Краснодонская, переулков Памирский, Измаильский, Кутаисский и Автосборочный.

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В среду без электричества останутся улицы Миронова, Думенко, Лелюшенко, Адыгейская, Пушкинская. В четверг электричества не будет по улицам Неклиновская, Ольгинская, Обливская, Полоцкая, Днепроградская, в переулке Ригельный.

В пятницу ограничения будут действовать на улицах Пушкинская, Красноармейская и проспекте Чехова.

Ранее в Ростовской области на объектах энергоснабжения вводили особый режим из-за дождей.

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