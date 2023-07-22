rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Изображение материала

Мотоциклист пострадал в серьезном ДТП с Toyota на Менжинского в Ростове

22 июля 2023, 16:23
Фото: 1MI
В Ростове в ДТП с участием иномарки пострадал мотоциклист
ДТП с участием мотоцикла и иномарки произошло на Менжинского в Ростове 21 июля, сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло в Ростове на улице Менжинского рядом с домом №4Б. Там водитель Toyota Camry при развороте, в месте, где это запрещено, влетел в мотоцикл «Ямаха».

Удар транспортных средств был очень сильным. В результате ДТП 44-летний водитель мотоцикла травмировался. Сейчас он госпитализирован.

В ДТП с грузовиком пострадали 15 пассажиров автобуса «Ростов — Махачкала»
Узнать подробнее

Правоохранительные устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее оторвавшийся прицеп убил водителя «Газели» в Азовском районе Ростовской области.

Читайте также:
Пожилая женщина погибла в ДТП на мокрой трассе в Ростовской областиВодитель легковушки влетел в грузовик и погиб на трассе в Ростовской областиДвое взрослых и один ребенок госпитализированы в результате ДТП в Ростовской области
#Дтп#Виктория Прутковская#Происшествие#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростове тушили огонь в старинном здании и собираются заново открыть Decathlon
Сегодня, 14:04
Инфекционист предупредил об опасности лихорадки Западного Нила в Ростовской области
Сегодня, 13:26
Один из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют на месяц
Сегодня, 11:19
Беременная женщина найдена мертвой в затопленной квартире в Ростове
Сегодня, 10:16
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала»
Сегодня, 09:54
Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области
Вчера, 05:00