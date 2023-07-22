Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
ДТП произошло в Ростове на улице Менжинского рядом с домом №4Б. Там водитель Toyota Camry при развороте, в месте, где это запрещено, влетел в мотоцикл «Ямаха».
Удар транспортных средств был очень сильным. В результате ДТП 44-летний водитель мотоцикла травмировался. Сейчас он госпитализирован.
Правоохранительные устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее оторвавшийся прицеп убил водителя «Газели» в Азовском районе Ростовской области.