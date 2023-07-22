Водителей просят уже сейчас задуматься об альтернативных путях движения. «Для тех, кто едет со стороны станицы Владимировской в направлении Ростова-на-Дону, разворот предусмотрен через транспортную развязку на 960-м км дороги М-4 „Дон“. Въезд и выезд из хутора Михайловка также будет осуществляться через развязку на 960-м км», — предложили в «Автодоре».