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Один из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют на месяц

22 июля 2023, 11:19
Фото: 1MI
В Ростовской области перекроют участок трассы М-4 "Дон"
В Ростовской области перекроют участок трассы М-4 «Дон», там будут проводиться ремонтные работы, сообщили в «Автодоре».

В Ростовской области «Автодор» собирается отремонтировать один из мостов на трассе М-4 «Дон». Он находится на 964-м километре дороги недалеко от хутора Михайловка. Ремонтные работы продлятся с 20 августа по 30 сентября.

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Водителей просят уже сейчас задуматься об альтернативных путях движения. «Для тех, кто едет со стороны станицы Владимировской в направлении Ростова-на-Дону, разворот предусмотрен через транспортную развязку на 960-м км дороги М-4 „Дон“. Въезд и выезд из хутора Михайловка также будет осуществляться через развязку на 960-м км», — предложили в «Автодоре».

Ранее сообщалось, что на трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге.

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#Алина Заярная#Ремонт дорог в Ростовской области#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Работа «Автодора» в Ростовской области
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