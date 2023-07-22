Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В Ростовской области «Автодор» собирается отремонтировать один из мостов на трассе М-4 «Дон». Он находится на 964-м километре дороги недалеко от хутора Михайловка. Ремонтные работы продлятся с 20 августа по 30 сентября.
Водителей просят уже сейчас задуматься об альтернативных путях движения. «Для тех, кто едет со стороны станицы Владимировской в направлении Ростова-на-Дону, разворот предусмотрен через транспортную развязку на 960-м км дороги М-4 „Дон“. Въезд и выезд из хутора Михайловка также будет осуществляться через развязку на 960-м км», — предложили в «Автодоре».
Ранее сообщалось, что на трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге.