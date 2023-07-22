Оторвавшийся прицеп убил водителя «Газели» в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Авария произошла днем 21 июля в селе Пешково. У автомобиля КамАЗ во время движения по улице Карла Маркса оторвался прицеп в районе дома номер 89.
У прицепа сломалось крепление и он вылетел на встречную полосу. В это время там ехала «Газель». В результате последняя была буквально смята прицепом. Находящийся за рулем транспортного средства 47-летний мужчина получил ранения, от которых скончался до приезда медиков.
Позже выяснилось, что 39-летний водитель грузового автомобиля не имел права управления транспортным средством. Сотрудники правоохранительных органов составили на него сразу несколько административных материалов.
Ранее на трассе «Ростов — Таганрог» фура врезалась в военный грузовик. Судя по фотографии, опубликованной в сети, у последнего смялся кузов.