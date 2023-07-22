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Оторвавшийся прицеп убил водителя «Газели» в Ростовской области

22 июля 2023, 06:11
Фото: ГИБДД
Оторвавшийся прицеп убил водителя Газели в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло в Азовском районе Ростовской области — у грузового автомобиля во время движения оторвался прицеп, который выехал на встречную полосу и смял ГАЗ-3302, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Авария произошла днем 21 июля в селе Пешково. У автомобиля КамАЗ во время движения по улице Карла Маркса оторвался прицеп в районе дома номер 89.

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У прицепа сломалось крепление и он вылетел на встречную полосу. В это время там ехала «Газель». В результате последняя была буквально смята прицепом. Находящийся за рулем транспортного средства 47-летний мужчина получил ранения, от которых скончался до приезда медиков.

Позже выяснилось, что 39-летний водитель грузового автомобиля не имел права управления транспортным средством. Сотрудники правоохранительных органов составили на него сразу несколько административных материалов.

Ранее на трассе «Ростов — Таганрог» фура врезалась в военный грузовик. Судя по фотографии, опубликованной в сети, у последнего смялся кузов.

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