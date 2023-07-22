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Ростовский депутат Бородай попал под обстрел на Донбассе

22 июля 2023, 15:42
Фото: 1MI
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под обстрел в одном из регионов проведения СВО
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под обстрел в одном из регионов проведения СВО, пишут федеральные СМИ.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под обстрел в одном из регионов спецоперации. ТАСС пишет, что парламентарий не пострадал. Однако два офицера, которые находились рядом, ранены.

В каком из регионов произошел обстрел, пока не уточняется. Известно лишь, что обстрел произошел при выезде с передовых позиций одного из батальонов.

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На фото с места происшествия видно, что Бородай в крови. Его голова и руки перевязаны.

Ранее замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО.

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