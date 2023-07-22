Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под обстрел в одном из регионов спецоперации. ТАСС пишет, что парламентарий не пострадал. Однако два офицера, которые находились рядом, ранены.
В каком из регионов произошел обстрел, пока не уточняется. Известно лишь, что обстрел произошел при выезде с передовых позиций одного из батальонов.
На фото с места происшествия видно, что Бородай в крови. Его голова и руки перевязаны.
Ранее замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО.