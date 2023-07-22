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Стала известна причина лишения полномочий судьи Железнодорожного суда в Ростове

22 июля 2023, 10:15
Фото: 1MI
Дисциплинарный поступок стал причиной лишения полномочий судьи Железнодорожного суда Ростова
Дисциплинарный поступок стал причиной лишения полномочий судьи Председателя Железнодорожного районного суда Ростова, сообщили в Квалификационной коллегии судей Ростовской области.

Квалификационная коллегия судей Ростовской области лишила полномочий председателя Железнодорожного районного суда Ростов Георгия Бондаренко. Причиной такого решения является дисциплинарный проступок судьи.

Председателя районного суда в Ростове лишили полномочий за дисциплинарный проступок
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Какой именно проступок совершил судья Бондаренко, уточнять не стали. Однако известно, что привлечь его к ответственности призвал Совет судей Ростовской области. Именно он отправил в Квалификационную коллегию судей региона соответствующее обращение.

Напомним, в Ростовской области с апреля не утихает громкий скандал вокруг судей Ростовского областного суда. Их подозревают в коррупции. За взятки они выносили подсудимым «нужные» приговоры. В СИЗО по громкому делу уже находятся экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова. Во время обысков у них нашли сотни миллионов рублей и люксовые вещи. Расследование уголовного дела еще не завершилось.

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