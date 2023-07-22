Напомним, в Ростовской области с апреля не утихает громкий скандал вокруг судей Ростовского областного суда. Их подозревают в коррупции. За взятки они выносили подсудимым «нужные» приговоры. В СИЗО по громкому делу уже находятся экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова. Во время обысков у них нашли сотни миллионов рублей и люксовые вещи. Расследование уголовного дела еще не завершилось.