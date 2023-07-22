Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Квалификационная коллегия судей Ростовской области лишила полномочий председателя Железнодорожного районного суда Ростов Георгия Бондаренко. Причиной такого решения является дисциплинарный проступок судьи.
Какой именно проступок совершил судья Бондаренко, уточнять не стали. Однако известно, что привлечь его к ответственности призвал Совет судей Ростовской области. Именно он отправил в Квалификационную коллегию судей региона соответствующее обращение.
Напомним, в Ростовской области с апреля не утихает громкий скандал вокруг судей Ростовского областного суда. Их подозревают в коррупции. За взятки они выносили подсудимым «нужные» приговоры. В СИЗО по громкому делу уже находятся экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее бывший заместитель Татьяна Юрова. Во время обысков у них нашли сотни миллионов рублей и люксовые вещи. Расследование уголовного дела еще не завершилось.