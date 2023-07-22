rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля 2023, 16:22

Published 22 июля 2023, 16:22

Modified 22 июля 2023, 16:24

Updated 22 июля 2023, 16:24

Стали известны подробности обстрела, в котором пострадал ростовский депутат Бородай

22 июля 2023, 16:22
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО, сообщили в Союзе добровольцев Донбасса.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под артобстрел в зоне спецоперации. Инцидент произошел, когда парламентарий покидал передовые позиции одного из батальонов.

Серьезно ранены два офицера, сопровождавшие Бородая. Сам он заявляет, что не пострадал, однако на фото с места событий видно, что депутат в крови, у него перевязаны голова и рука.

Доброволец Владислав Татарчук из Ростовской области погиб в спецоперации
Узнать подробнее

В каком именно регионе произошел обстрел, не уточняется.

Ранее замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО.

Читайте также:
Больше 10 бойцов не смогли найти работу в Ростовской области после возвращения с СВОРостовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВОНа М-4 «Дон» в Ростовской области выросло число экипажей после взрыва Крымского моста
#Виктория Прутковская#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Спецоперация#Бородай#Александр Бородай#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика