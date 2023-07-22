Стали известны подробности обстрела, в котором пострадал ростовский депутат Бородай

Posted 22 июля 2023, 16:22
Published 22 июля 2023, 16:22
Modified 22 июля 2023, 16:24
Updated 22 июля 2023, 16:24
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под артобстрел в зоне спецоперации. Инцидент произошел, когда парламентарий покидал передовые позиции одного из батальонов.
Серьезно ранены два офицера, сопровождавшие Бородая. Сам он заявляет, что не пострадал, однако на фото с места событий видно, что депутат в крови, у него перевязаны голова и рука.
В каком именно регионе произошел обстрел, не уточняется.
Ранее замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО.