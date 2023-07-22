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Стали известны подробности обстрела, в котором пострадал ростовский депутат Бородай

22 июля 2023, 16:22
Фото: Telegram-канал Александра Бородая
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО, сообщили в Союзе добровольцев Донбасса.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под артобстрел в зоне спецоперации. Инцидент произошел, когда парламентарий покидал передовые позиции одного из батальонов.

Серьезно ранены два офицера, сопровождавшие Бородая. Сам он заявляет, что не пострадал, однако на фото с места событий видно, что депутат в крови, у него перевязаны голова и рука.

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В каком именно регионе произошел обстрел, не уточняется.

Ранее замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО.

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