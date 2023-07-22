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Стали известны подробности серьезного ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала»

22 июля 2023, 09:54
Фото: МЧС Кабардино-Балкарской республики
15 человек госпитализированы после ДТП с участием автобуса "Ростов - Махачкала"
15 человек госпитализированы после ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала», авария произошла на территории Кабардино-Балкарской республики, сообщили в местном МЧС.

Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Урванском районе Кабардино-Балкарской республики. Там автобус «Ростов — Махачкала» столкнулся с грузовиком. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от автобуса осталась груда металла.

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В результате аварии пострадали 15 человек. Все они госпитализированы в РКБ Нальчика. Сейчас туда прибыл министр здравоохранения республики Рустам Калибатов. С пострадавшими также работают психологи МЧС.

В Минздраве республики заверяют, что помощь участникам ДТП оказывается в полном объеме, необходимые для лечения пациентов лекарства в РКБ также имеются.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Ситуацию на личном контроле держит глава республики Казбек Коков.

Напомним, вчера Фура и военный грузовик столкнулись на трассе «Ростов — Таганрог».

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#Алина Заярная#Происшествие#Дтп#Региональное ГУ МЧС России#Минздрав#Транспорт#Новости
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