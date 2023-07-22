Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Серьезное ДТП произошло сегодня утром в Урванском районе Кабардино-Балкарской республики. Там автобус «Ростов — Махачкала» столкнулся с грузовиком. Удар транспортных средств был настолько сильным, что от автобуса осталась груда металла.
В результате аварии пострадали 15 человек. Все они госпитализированы в РКБ Нальчика. Сейчас туда прибыл министр здравоохранения республики Рустам Калибатов. С пострадавшими также работают психологи МЧС.
В Минздраве республики заверяют, что помощь участникам ДТП оказывается в полном объеме, необходимые для лечения пациентов лекарства в РКБ также имеются.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Ситуацию на личном контроле держит глава республики Казбек Коков.
Напомним, вчера Фура и военный грузовик столкнулись на трассе «Ростов — Таганрог».