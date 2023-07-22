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Стало известно, будут ли продлевать срок службы в армии в Ростовской области

22 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI
Срок службы в армии в Ростовской области пока не планируют продлевать
Срок службы в армии в Ростовской области пока не планируют продлевать, пишут «Новые известия».
Сюжет
Армия РФ

В Госдуме заявили, что пока не видят оснований для увеличения срока службы в армии. Там считают, что молодой человек «способен освоить все воинские специальности максимум за полгода».

«Зачем тогда человека держать еще год в армии, если он будет то же самое проходить?» — добавил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

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Нижний предел призывного возраста в России останется без изменений. Призывать мужчин на службу в армию власти будут с 18 лет. Однако с начала 2024 года до 30 лет увеличится верхний предел призывного возраста.

Ранее RostovGazeta рассказала, когда у призывников в Ростовской области начнут изымать загранпаспорта.

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