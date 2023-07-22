Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Госдуме заявили, что пока не видят оснований для увеличения срока службы в армии. Там считают, что молодой человек «способен освоить все воинские специальности максимум за полгода».
«Зачем тогда человека держать еще год в армии, если он будет то же самое проходить?» — добавил председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
Нижний предел призывного возраста в России останется без изменений. Призывать мужчин на службу в армию власти будут с 18 лет. Однако с начала 2024 года до 30 лет увеличится верхний предел призывного возраста.
Ранее RostovGazeta рассказала, когда у призывников в Ростовской области начнут изымать загранпаспорта.