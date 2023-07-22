Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В канале сказано, что автомобиль, в котором он находился, попал под артобстрел. Это произошло, когда он выезжал с передовых позиций одного из батальонов.
Известно, что Александр Бородай не пострадал. Говорится, что ранены два офицера штаба бригады, но о их состоянии информации нет.
Других официальных комментариев по поводу случившегося не поступало, данные уточняются.
Ранее ростовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.