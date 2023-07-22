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Стало известно состояние попавшего под обстрел ростовского депутата Бородая

22 июля 2023, 15:43
Фото: 1MI
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО, говорится в его Telegram-канале.

В канале сказано, что автомобиль, в котором он находился, попал под артобстрел. Это произошло, когда он выезжал с передовых позиций одного из батальонов.

Известно, что Александр Бородай не пострадал. Говорится, что ранены два офицера штаба бригады, но о их состоянии информации нет.

Ростовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВО
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Других официальных комментариев по поводу случившегося не поступало, данные уточняются.

Фото: Союз Добровольцев Донбасса из ТГ

Ранее ростовский депутат Бородай рассказал о преимуществах второй волны мобилизации для СВО. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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