Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В Кабардино-Балкарии в аварию попал автобус «Ростов — Махачкала». Он столкнулся с грузовиком. Удар был настолько сильным, что от передней части автобуса ничего не осталось. Транспортное средство буквально смялось и превратилось в груду металла.
В результате аварии пострадали 15 человек. Они доставлены в больницу. Также с пострадавшими работают психологи МЧС.
«Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов сейчас находится в РКБ», — заверили в Минздраве Кабардино-Балкарской республики.
Напомним, вчера фура и военный грузовик столкнулись на трассе «Ростов — Таганрог».