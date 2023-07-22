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В ДТП с грузовиком пострадали 15 пассажиров автобуса «Ростов — Махачкала»

22 июля 2023, 08:37
Фото: Telegram-канал МЧС Кабардино-Балкарии
15 пассажиров автобуса "Ростов - Махачкала" пострадали в ДТП с участием грузовика
15 пассажиров автобуса «Ростов — Махачкала» пострадали в ДТП с участием грузовика, авария произошла на территории Кабардино-Балкарской республики, пояснило МЧС региона.

В Кабардино-Балкарии в аварию попал автобус «Ростов — Махачкала». Он столкнулся с грузовиком. Удар был настолько сильным, что от передней части автобуса ничего не осталось. Транспортное средство буквально смялось и превратилось в груду металла.

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В результате аварии пострадали 15 человек. Они доставлены в больницу. Также с пострадавшими работают психологи МЧС.

«Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов сейчас находится в РКБ», — заверили в Минздраве Кабардино-Балкарской республики.

Напомним, вчера фура и военный грузовик столкнулись на трассе «Ростов — Таганрог».

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#Виктория Прутковская#Дтп#МЧС#Происшествие#Транспорт#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог
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