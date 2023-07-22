В Левенцовке открыли еще один корпус детского сада на 140 мест

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Посещать новый корпус смогут до 140 детей. При этом 40 мест предусмотрены для воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет.
В новом корпусе есть все необходимое для развития детей. В частности, побывавшие на открытие гости, среди которых были первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, узнали, что в детсаду есть биолаборатория, мультстудия и художественная мастерская.
Для строительства второго корпуса были выделены средства из федерального и областного бюджета. В общей сложности на это потребовалось 167,4 миллиона рублей. Еще 17,1 миллиона рублей было потрачено на закупку оборудования.
Ранее стало известно, что в Первомайском районе Ростова будет установлена скейт-площадка. Его стоимость составит свыше 16 миллионов рублей.