В Левенцовке открыли еще один корпус детского сада на 140 мест

В новом корпусе есть все необходимое для развития детей. В частности, побывавшие на открытие гости, среди которых были первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, узнали, что в детсаду есть биолаборатория, мультстудия и художественная мастерская.