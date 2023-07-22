rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Изображение материала

В Левенцовке открыли еще один корпус детского сада на 140 мест

22 июля 2023, 07:23
Фото: donland
В Левенцовке открыли еще один корпус детского сада на 140 мест
Открытие второго по счету корпуса детского сада №25 прошло в Левенцовском районе Ростова, сообщили в региональном правительстве.

Посещать новый корпус смогут до 140 детей. При этом 40 мест предусмотрены для воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В новом корпусе есть все необходимое для развития детей. В частности, побывавшие на открытие гости, среди которых были первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, узнали, что в детсаду есть биолаборатория, мультстудия и художественная мастерская.

В Первомайском районе Ростова в сентябре после ремонта собираются открыть школу №44
Узнать подробнее

Для строительства второго корпуса были выделены средства из федерального и областного бюджета. В общей сложности на это потребовалось 167,4 миллиона рублей. Еще 17,1 миллиона рублей было потрачено на закупку оборудования.

Ранее стало известно, что в Первомайском районе Ростова будет установлена скейт-площадка. Его стоимость составит свыше 16 миллионов рублей.

Читайте также:
В Первомайском районе Ростова в сентябре после ремонта собираются открыть школу №44В Ростове назвали подробности падения годовалого ребенка с балконаИтоги недели: в Ростовской области дорожает топливо, а детей забывают на вокзалах
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Дети#Детский сад#Открытие#Касается каждого
Подпишитесь
Появилось видео с суда над ростовчанином, выбросившим в Темерник сумку с телом сына
Вчера, 17:34
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 24 и по 30 июля
Сегодня, 04:22
Пользователи соцсетей распространяют фото со странными следами в небе над Ростовом
Вчера, 17:37
Оторвавшийся прицеп убил водителя «Газели» в Ростовской области
Сегодня, 06:11
Скейт-площадку откроют в парке имени Островского в Ростове за 16 млн рублей
Сегодня, 06:23
Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области
Вчера, 05:00