Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
В МЧС предупредили о риске чрезвычайных ситуаций в Ростовской области на фоне ухудшения погоды. Все выходные и утро понедельника в регионе ожидаются ливни с грозами и градом. Ветер увеличит скорость до 23 метров в секунду.
В период бушевания непогоды местных жителей просят быть внимательными и осторожными. По возможности лучше не выходить из дома. Во время ливней нельзя прятаться в подземных переходах и других легко затапливаемых конструкциях.
Напомним, на фоне непогоды в Ростове ввели режим повышенной готовности.