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В МЧС предупредили о ливниях и шквалистом ветре в Ростовской области 23 и 24 июля

22 июля 2023, 14:47
Фото: 1MI
В Ростовской области ожидаются ливни с грозами и усиление ветра

До 24 июля продлили штормовое предупреждение из-за ливней в Ростовской области

В Ростовской области ожидаются ливни с грозами и усиление ветра, предупредили в МЧС.

В МЧС предупредили о риске чрезвычайных ситуаций в Ростовской области на фоне ухудшения погоды. Все выходные и утро понедельника в регионе ожидаются ливни с грозами и градом. Ветер увеличит скорость до 23 метров в секунду.

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В период бушевания непогоды местных жителей просят быть внимательными и осторожными. По возможности лучше не выходить из дома. Во время ливней нельзя прятаться в подземных переходах и других легко затапливаемых конструкциях.

Напомним, на фоне непогоды в Ростове ввели режим повышенной готовности.

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