Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Днем в Ростове будет достаточно жарко и безоблачно. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 3-6 метров в секунду. При этом к вечеру он стихнет до 1-4 метров в секунду.
Вечером столбики термометров опустятся до комфортных 24 градусов тепла. В ночь и на утро воскресенья будет около +22 градусов. А вот днем, 23 июля, воздух прогреется до 31 градуса. Во второй половине дня возможен дождь.
Ранее синоптики предупредили жителей Ростовской области о 36-градусной жаре на выходных с 22 по 23 июля. В регионе также возможны ливни с градом.