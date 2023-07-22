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В Ростове ожидается жара в 30 градусов в субботу 22 июля

22 июля 2023, 05:30
Фото: 1MI
В Ростове ожидается 30-градусная жара в субботу 22 июля
Температура воздуха в Ростове может подняться до +30 градусов в субботу, 22 июля, сообщают метеорологи.

Днем в Ростове будет достаточно жарко и безоблачно. Ветер будет дуть западный и северо-западный со скоростью 3-6 метров в секунду. При этом к вечеру он стихнет до 1-4 метров в секунду.

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Вечером столбики термометров опустятся до комфортных 24 градусов тепла. В ночь и на утро воскресенья будет около +22 градусов. А вот днем, 23 июля, воздух прогреется до 31 градуса. Во второй половине дня возможен дождь.

Ранее синоптики предупредили жителей Ростовской области о 36-градусной жаре на выходных с 22 по 23 июля. В регионе также возможны ливни с градом.

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