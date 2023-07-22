Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Ростове, как и в других городах России, снова заработает французская сеть спортивных магазинов Decathlon. Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже магазинов владельцу франшизы Mango. Он получит все 35 точек сети, склады, а также воссоздаст 1,4 тысячи рабочих мест.
Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заверил ТАСС, что сделка уже одобрена.
Decathlon приостановил работу в России летом 2022 года. В Ростове магазин сети находился на улице Пойменной, 1.
Ранее RostovGazeta рассказала, когда магазины Adidas могут вернуться в Ростовскую область в новом формате.