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В Ростове снова откроют магазин Decathlon, закрывшийся из-за санкций прошлым летом

22 июля 2023, 10:41
Фото: wikipedia.org
В Ростове снова откроют магазин Decathlon, закрывшийся из-за санкций прошлым летом
В Ростове возобновит работу спортивный магазин Decathlon, он прекращал свою работу в России прошлым летом, заявил заместитель министра промышленности и торговли страны Виктор Евтухов.

В Ростове, как и в других городах России, снова заработает французская сеть спортивных магазинов Decathlon. Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже магазинов владельцу франшизы Mango. Он получит все 35 точек сети, склады, а также воссоздаст 1,4 тысячи рабочих мест.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заверил ТАСС, что сделка уже одобрена.

В Ростове-на-Дону закроется единственный Decathlon
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Decathlon приостановил работу в России летом 2022 года. В Ростове магазин сети находился на улице Пойменной, 1.

Ранее RostovGazeta рассказала, когда магазины Adidas могут вернуться в Ростовскую область в новом формате.

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