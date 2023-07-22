В Ростове, как и в других городах России, снова заработает французская сеть спортивных магазинов Decathlon. Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже магазинов владельцу франшизы Mango. Он получит все 35 точек сети, склады, а также воссоздаст 1,4 тысячи рабочих мест.