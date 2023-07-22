Главные новости Ростова 22 июля

Женщина, предположительно, покончила собой. Ее тело полиция нашла в затопленной квартире. До этого оттуда доносились крики. Потом из квартиры стала литься вода. По предварительным данным, женщина набрала в ванну воду, нанесла себе увечья и умерла от кровопотери.