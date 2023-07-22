rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Изображение материала

В Ростове тушили огонь в старинном здании и собираются заново открыть Decathlon

22 июля 2023, 14:04
Фото: 1MI
Главные новости Ростова 22 июля
В Ростове потушили пожар в старинном здании на Социалистической улице, тем временем власти сообщили об открытии магазина Decathlon, а в ЖК на Западном нашли труп беременной женщины.

Возвращение Decathlon

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал журналистам, что в стране возобновит работу французская сеть спортивных магазинов Decathlon. Заново должна открыться и ее точка в Ростове-на-Дону.

Евтухов пояснил, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже российских магазинов Decathlon владельцу франшизы Mango. Он получит все 35 точек сети, склады, а также воссоздаст 1,4 тысячи рабочих мест.

Decathlon приостановил работу в России летом прошлого года. В Ростове магазин сети находился на улице Пойменной, 1.

В Ростове снова откроют магазин Decathlon, закрывшийся из-за санкций прошлым летом
Узнать подробнее

Пожар в уникальном здании

Пожар произошел в здании на улице Социалистической, 87 в Ростове. В одной из квартир дома загорелись домашние вещи. В МЧС пояснили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. К тушению привлекли 35 спасателей и 12 единиц техники. К настоящему моменту пожар полностью потушен.

Здание на Социалистической, 87 было построено в конце XIX века. Оно знаменито тем, что там жил и работал ученый-вирусолог Дмитрий Ивановский. В 2004 году дом внесли в список объектов культурного наследия.

Как сильно пострадало историческое здание от пожара, пока уточняется.

В Ростове в дореволюционном здании, внесенном в перечень ОКН, произошел пожар
Узнать подробнее

Одно тело, два погибших

В Ростове в ЖК «СоколГрад» нашли труп беременной женщины. О ее гибели рассказали соседи в сообществе «Ростов Главный».

Женщина, предположительно, покончила собой. Ее тело полиция нашла в затопленной квартире. До этого оттуда доносились крики. Потом из квартиры стала литься вода. По предварительным данным, женщина набрала в ванну воду, нанесла себе увечья и умерла от кровопотери.

В полиции и Следкоме инцидент пока никак не комментирует. Информация о происшествии уточняется.

Читайте также:
Беременная женщина найдена мертвой в затопленной квартире в РостовеВ Ростове в дореволюционном здании, внесенном в перечень ОКН, произошел пожарВ Ростове снова откроют магазин Decathlon, закрывшийся из-за санкций прошлым летом
#Алина Заярная#Происшествие#Спецоперация#СМИ#Decathlon#Санкции в Ростове#Ушедшие бренды#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Пожар в Ростове#Гибель человека в Ростове#МЧС России по Ростовской области#Соцсети#Историческая застройка Ростова#Исторические здания Ростова-на-Дону#ОКН в Ростове
Подпишитесь
Инфекционист предупредил об опасности лихорадки Западного Нила в Ростовской области
Сегодня, 13:26
Один из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют на месяц
Сегодня, 11:19
Беременная женщина найдена мертвой в затопленной квартире в Ростове
Сегодня, 10:16
Стали известны подробности серьезного ДТП с участием автобуса «Ростов — Махачкала»
Сегодня, 09:54
Законопроект ЛДПР о маткапитале: новые возможности для семей Ростовской области
Вчера, 05:00