Главные новости Ростова 22 июля

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов рассказал журналистам, что в стране возобновит работу французская сеть спортивных магазинов Decathlon. Заново должна открыться и ее точка в Ростове-на-Дону.
Евтухов пояснил, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже российских магазинов Decathlon владельцу франшизы Mango. Он получит все 35 точек сети, склады, а также воссоздаст 1,4 тысячи рабочих мест.
Decathlon приостановил работу в России летом прошлого года. В Ростове магазин сети находился на улице Пойменной, 1.
Пожар произошел в здании на улице Социалистической, 87 в Ростове. В одной из квартир дома загорелись домашние вещи. В МЧС пояснили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров. К тушению привлекли 35 спасателей и 12 единиц техники. К настоящему моменту пожар полностью потушен.
Здание на Социалистической, 87 было построено в конце XIX века. Оно знаменито тем, что там жил и работал ученый-вирусолог Дмитрий Ивановский. В 2004 году дом внесли в список объектов культурного наследия.
Как сильно пострадало историческое здание от пожара, пока уточняется.
В Ростове в ЖК «СоколГрад» нашли труп беременной женщины. О ее гибели рассказали соседи в сообществе «Ростов Главный».
Женщина, предположительно, покончила собой. Ее тело полиция нашла в затопленной квартире. До этого оттуда доносились крики. Потом из квартиры стала литься вода. По предварительным данным, женщина набрала в ванну воду, нанесла себе увечья и умерла от кровопотери.
В полиции и Следкоме инцидент пока никак не комментирует. Информация о происшествии уточняется.